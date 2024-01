Dierenambulance wil dode herder zonder baasje toch waardig afscheid geven

De dierenambulance Brabant Noord-Oost zamelt geld in voor de crematie van een jonge herder. Het dier werd half december dood gevonden, maar van het baasje ontbreekt nog ieder spoor. Omdat de vrijwilligers de hond toch een waardig afscheid willen geven, vraagt de dierenambulance nu geld voor de crematie. "Dit is een van de eerste keren dat een eigenaar zich niet meldt", zegt de woordvoerder.

De herder had een chip, maar die bleek niet geregistreerd te zijn. De dierenambulance deed daarom een oproep in de hoop het baasje te vinden, maar dat is niet gelukt.

De herder, een jonge teef, werd op 12 december gevonden op de weg tussen Nistelrode en Vorstenbosch, bij Loosbroek. De bestuurder die de hond had geraakt, haalde de herder weg van de straat en belde de dierenambulance. De hond overleed ter plekke aan haar verwondingen.

"Onze vrijwilligers doen dit werk met hart en ziel. Als ze een overleden hond ophalen is dat al heel emotioneel. Nu het baasje zich niet meldt, heeft dat nog meer impact op de vrijwilligers. We zorgen daarom voor een waardig afscheid."

Dieren hoeven niet per se gecremeerd te worden. Als een dier overlijdt, wordt het vaak naar Rendac gebracht voor destructie bijvoorbeeld door verhitting of vermalen. Maar deze jonge herder maakte zoveel indruk op de vrijwilligers, dat de dierenambulance het dier toch een mooi afscheid wil geven.

De hond wordt donderdag gecremeerd, waarschijnlijk in het Dierencrematorium Maashorst in Uden waar de hond naartoe werd gebracht. Om de kosten te dekken, is de dierenambulance een inzamelactie gestart.

"Er wordt massaal gegeven", weet de woordvoerder. Een crematie van een herder, die zo'n dertig tot veertig kilo weegt, kost volgens de site van Dierencrematorium Maashorst 145 euro.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de dierenambulance een inzamelactie start. Er wordt ook wel eens geld gevraagd voor medische handelingen, als dieren ernstig gewond zijn. "We doen er alles aan om dieren te helpen. Deze crematie is ook een manier om te helpen", zegt de woordvoerder.