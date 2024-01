Dode hond zonder baasje krijgt toch waardig afscheid dankzij massale giften

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de dierenambulance om een dode herder zonder baasje toch een waardig afscheid te geven. De jonge hond werd half december dood gevonden, maar van zijn baasje ontbreekt nog ieder spoor. Om het dier toch te kunnen cremeren, startte de dierenambulance een inzamelingsactie. Met succes, binnen een dag is er 500 euro opgehaald.

“We hadden natuurlijk liever gezien dat de eigenaar zich had gemeld”, zegt voorzitter Rens van Lieshout. “Maar hiermee kunnen we wel een volledige crematie voor de hond regelen, met gedenksteen en pootafdruk.”

De herder werd op 12 december aangereden op de weg tussen Nistelrode en Vorstenbosch. De bestuurder die de hond had geraakt belde de dierenambulance, maar de hond overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Het dier had een halsband om en was gechipt, maar die bleek niet geregistreerd te zijn. De dierenambulance deed daarom een oproep in de hoop het baasje te vinden, maar dat is niet gelukt. Daarom besloten de vrijwilligers om zelf de crematie van het dier te verzorgen. Dat komt niet vaak voor. "Dit is een van de eerste keren dat een eigenaar zich niet meldt", zegt voorzitter Rens van Lieshout.