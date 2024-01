Het sluiten van een drugspand duurt een kwartiertje: 'Vaak heel schrijnend'

Een sticker op het raam, nog een rondje door het huis, de koelkast controleren en een nieuw slot erop. Het sluiten van een drugspand in Helmond gaat rustig en snel. Er is vaak geen kribbige huurder meer die zich aan een radiator heeft vastgeketend. Peter Knoops sloot namens de gemeente de afgelopen jaren 100 panden in Helmond. Geen sinecure als je over de deurmat van een stukje onderwereld stapt. Toch maakt hij zelden iets naars mee.

Wel komt Peter vaak schrijnende situaties tegen. "Elke plek heeft zijn eigen verhaal. Ik heb kwekerijen gezien waar de kinderen boven sliepen." Hij zoekt altijd van tevoren contact met huurders en eigenaren. “Dit kun je op een goede manier doen. Ik praat met ze, zodat mensen voorbereid zijn. Ik ga langs als ik ze niet aan de telefoon krijg. Mensen zijn vaak door omstandigheden in deze situatie geraakt. Ik blijf uitgaan van het goede in de mens. Medelijden heb ik niet, die naïviteit ben ik voorbij.” Een Helmondse woning of bedrijfspand wordt gesloten bij meer dan 30 hennepplanten of 150 gram wiet. Of als er meer dan een halve gram harddrugs aanwezig is. Een woning of bedrijfspand kan gedurende drie tot twaalf maanden gesloten worden. Daarna mogen mensen terugkeren. Het is een beslissing die de burgemeester neemt, Peter is een van de uitvoerders. “Maar de burgemeester mag de sleutels dan wel teruggeven, de verhuurder is ook partij", zegt Peter. Een woningbouwcorporatie gaat vaak over tot het opzeggen van het huurcontract. Iemand staat dan alsnog op straat.

"Een tuinhuisje als toegang tot grote ondergrondse kwekerij"

De woningsluitingen in de laatste jaren hebben vooral met harddrugs te maken. Hennep komt minder vaak voor, maar het betekent niet dat het er ook minder vaak is. Veel blijft verborgen, achter gesloten deuren. Een pand komt vaak in beeld door overlast. Drugsgebruikers lopen in en uit om drugs te halen. Bonzen ’s nachts op de ramen van angstige buurtbewoners. Het komt binnen bij de meldlijn van Misdaad Anoniem, de wijkagent wordt ingelicht, het politiebureau krijgt een briefje in de brievenbus of er wordt geklaagd bij de gemeente. Kwekerijen worden steeds professioneler. Mensen zijn creatief. Zo werden er bij een woning midden in de nacht graafwerkzaamheden verricht. Ineens was er een nieuw terras en tuinhuisje. “Onder het terras hebben we containers met daarin de hennepkwekerij gevonden. Het tuinhuisje was de toegang”, zegt Peter.

"Had een moeder kunnen weten, dat haar zoon drugs in de kast had liggen?"

Het politieonderzoek naar drugspanden wordt steeds moeilijker. Alles moet volgens de regels en de boeven worden slimmer. In het proces-verbaal staat hoe de politie iets heeft aangepakt. De volgende keer doen de dealers het dus anders. Ook zijn tips niet altijd betrouwbaar meer. Mensen proberen elkaar het leven zuur te maken tijdens een scheiding of een burenruzie en doen valse beschuldigingen. Als er drugs worden aangetroffen, wordt de burgemeester geïnformeerd. Die krijgt een rapportage onder ogen en volgt de regels zodat alle gevallen op dezelfde manier behandeld worden. Maar de beslissing blijft moeilijk. Had een moeder kunnen weten dat haar zoon de drugs in de kast had liggen?

"Je haalt een rotte appel uit de buurt en brengt de rust terug"