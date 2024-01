'Mensen stelen meer uit winkels omdat boodschappen steeds duurder worden'

Bij supermarktketen Jumbo wordt jaarlijks voor ruim 100 miljoen euro aan boodschappen gestolen. Dat komt onder meer door de hoge prijzen en de zelfscankassa. Dat vertelt supermarktkenner Paul Moers. "Nederland heeft 1 miljoen armen. Als de boodschappen in twee jaar tijd 32 procent duurder worden, zijn mensen eerder geneigd om te stelen."

Uit jaarcijfers over 2023 van het familiebedrijf uit Veghel blijkt dat er wel heel erg veel uit de winkelschappen wordt gestolen. In veel Jumbo-filialen is dat meer dan 1 procent van de omzet. Medewerkers krijgen door de diefstallen te maken met vervelende situaties en spanningen. Het bedrijf wil winkeldieven dwarsbomen door onder meer extra beveiligingscamera's op te hangen.

Paul Moers wijt de toenemende diefstallen onder meer aan de duurdere producten en de zelfscankassa. Het heeft volgens hem ook te maken met de 1 miljoen Nederlanders die in armoede leven. Want als mensen met een kleine beurs zelf de duurdere boodschappen scannen, zijn ze volgens Moers eerder geneigd om te stelen. Met zoveel mensen in de financiële problemen moeten we daar niet van opkijken. Al zijn er ook best mensen die het wel kunnen betalen, maar het niet doen.