Dassenburcht in dijk is onaangename verrassing met hoogwater op komst

Waterschap Aa en Maas haalt een grote dassengang weg uit een dijk in Megen. Door het enthousiaste graafgedrag van de dieren is de Maasdijk onveilig geworden. En juist dat kan voor een hoop problemen zorgen nu er komend weekend een piek in de wateroverlast wordt verwacht. "Dit is absoluut een groot risico."

Zo'n 10 dagen geleden werd er een bultje zand ontdekt aan de Maasdijk in Megen. Dat lijkt misschien onschuldig, maar voor de medewerkers van waterschap Aa en Maas betekent het maar één ding: dassen. Hoewel ze daar wel vaker mee te maken hebben, schrokken dijkbeheerder Sjaak Daverveld en zijn collega's van wat ze aantroffen. "We dachten dat het om een gangetje van twee meter ging. Toen we begonnen met graven, bleek het om een stelsel van meer dan tien meter te gaan."

Als de Maas buiten zijn oevers treedt, voorkomt de Maasdijk dat een hele hoop mensen natte voeten krijgen. Als er gaten in de dijk zitten, kan deze beschadigen of zelfs inzakken als er water tegenaan komt. "Niet alleen Megen heeft dan een probleem. Het water stroomt dan van hier tot aan Den Bosch." De dijk gatenvrij maken heeft dus de hoogste prioriteit, zeker nu het hoogwater komend weekend een piek bereikt.

Paartijd

De boosdoener is waarschijnlijk een das die in een andere burcht woont, zo'n 100 meter verderop. "Je ziet dat jonge dassen in deze tijd op zoek gaan naar hun eigen plekje", zegt Sjaak. Hoe eerder de dassen weg zijn bij de dijk, hoe beter. Maar dassen mag je niet zomaar weghalen. "Het is nu paartijd en dan mogen ze niet verstoord worden. Pas vanaf 1 juli kunnen we ook het grote stelsel verderop weggehalen."

Die pas ontdekte graafgang is niets vergeleken met de megaburcht verderop. "Die gangen zijn honderden meters lang. In juli staat ons een megaklus te wachten om die op te graven en vol te storten met zand." Over dakloze dassen hoeft niemand zich zorgen te maken. Het waterschap heeft een nieuwe dassenburcht ter vervanging aangelegd, op veilige afstand van de dijk: compleet met kleine 'schoorsteentjes' en vier ingangen "Een waar driesterrenhotel", lacht Sjaak.

Sterke tabaksgeur

"We hopen dat de dassen voor komende zomer verhuisd zijn naar hun nieuwe woning. Anders moet het toch onder lichte dwang gebeuren", zegt Sjaak. Er worden dan geurbuisjes ingezet die heel erg naar tabak ruiken. "Daar houden dassen niet van."

Inmiddels zijn ze in Oost-Brabant deskundig op dassengebied. "We zien de populatie hier enorm toenemen. Dat is goed, alleen zien we liever geen dassen in de buurt van de dijk." Andere waterschappen lijken minder met de dieren te maken hebben, zegt Sjaak. "Daarom proberen we onze collega's goed te waarschuwen voor wat ze moeten doen als ze wél met dassen te maken krijgen."