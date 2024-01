Kapotte stuw in Lith zorgt ervoor dat Maaswater minder snel weg kan stromen

Door een kapot onderdeel van de stuw in Lith stroomt het water van de Maas minder snel weg naar de zee. Daardoor is de toch al hoge waterstand hoger dan anders het geval zou zijn.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat legt uit dat de stuw in Lith drie schuiven heeft. Die kunnen in geval van hoog water worden opengezet om het af te voeren naar de zee te versnellen. Van de drie werken er twee. Eén schuif kan door een technische storing niet meer open. Medewerkers van Rijkswaterstaat werken aan een oplossing. Volgens de woordvoerder kan die nog wel even op zich kan laten wachten.

De hoeveelheid water die vanuit Limburg door de Maas naar Brabant komt is donderdag en vrijdag uitzonderlijk hoog. Er stroomt deze dagen bij Maastricht 1700 tot 1800 kuub water per seconde door de rivier. Het water doet er twee tot drie dagen over voordat het in Lith aankomt. Door regenval in het stroomgebied van de Maas is de waterstand nog hoger geworden. Gebieden rondom de Maas stromen hierdoor eerder over.

In droge periodes wordt een stuw juist dichtgezet om het water langer in een gebied te houden.

