De mens heeft misschien zijn beste tijd wel gehad, denkt cabaretier Nabil

Cabaretier Nabil Aoulad Ayad (39) uit Waalwijk was blij dat hij zijn show 'Absurd' eindelijk los kon laten. Door corona speelde hij die voorstelling meer dan 2,5 jaar. Hij was wel toe aan iets nieuws. Een nieuwe avondvullende show, zijn vierde, met de titel 'Nee, precies daarom'. Nabil vraagt zich in zijn daarin af of 'de mensheid over zijn piek heen is'. En: 'is niet alles al een keer gezegd?' Toch is hij zondag te gast in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Nabil, die vorig jaar aan het tv-programma 'Wie is de Mol?' deelnam, komt nog graag bij zijn familie in Waalwijk. Maar het is al meer dan twintig jaar geleden dat hij als tiener vol dromen, maar zonder diploma's, de trein naar Amsterdam nam.

Hij keek terug op een jeugd in Waalwijk die niet zo heel makkelijk was. Zijn vader, een immigrant uit Marokko was een eigen restaurant begonnen, maar overleed plotseling toen Nabil negen jaar oud was. Zijn moeder bleef achter met zes kinderen. "Een achterstandsgezin", vertelde Nabil later. Als kind keek hij naar Theo Maassen en Hans Teeuwen, maar zoiets zelf doen? Dat leek hem onbereikbaar.

Zijn redding was jongerencentrum Tavenu in Waalwijk, waar hij ontdekte wat hij goed kon: entertainen. Aanvankelijk als human beatboxer, met zijn mond allerlei ritmes maken, waarmee hij in 2006 zelfs Nederlands kampioen werd. Een jaar later ging hij als beatboxer mee naar Afghanistan om de Nederlandse militairen te vermaken.

Nog weer een jaar later speelde hij een rol in 'Onderweg naar Morgen'. Als stand-up comedian trad hij op in Toomler en in 2015 gooide hij hoge ogen bij het Leids Cabaretfestival. In 2022 speelde hij een hoofdrol in de film 'Marokkaanse bruiloft'. De dromen die hij had in die trein naar Amsterdam zijn een heel eind uitgekomen. Tot de zomer speelt hij 'Nee, precies daarom'. Op 23 januari is de première in de Kleine Komedie in Amsterdam.

Verder in KRAAK.

Lonneke Schilte is droogtecoördinator van Waterschap De Dommel. Ze kan het niet heel erg druk hebben in deze natte winter, zou je denken.

En voor iedereen met goeie voornemens: huisarts Stefan van Rooijen uit Asten. Hij ontwikkelde een programma om iedereen in zes maanden tijd gezonder te laten leven.

KRAAK. wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken en via Brabant+.