Janus van Kasteren ook de snelste in eerste serieuze Dakaretappe

Het gaat erg goed met Janus van Kasteren. De coureur uit Veldhoven wint voor de tweede dag op rij de etappe in de Dakar Rally. Na de proloog van vrijdag was hij ook de snelste in de eerste serieuze etappe.

Van Kasteren mocht na de winst in de proloog als eerste van start. Dat is niet persé een voordeel in de Dakar Rally omdat je dan vaak de eerste sporen in het zand moet maken. Achterblijvers kunnen dit spoor gaan volgen. Maar vanaf het eerste tussenpunt was Van Kasteren de snelste en gaf deze leiding niet meer uit handen in de 414 kilometer lange etappe. Hij finishte als eerste met een voorsprong van 4.18 minuten op nummer twee Gert Huzink. Bij de buggy's reed Paul Spierings een ijzersterke etappe. Hij mengde zich tussen de grote jongens en eindigde op een tiende plek.