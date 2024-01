Ontruiming poppodium Effenaar: 'rokerig optreden' laat brandalarm afgaan

De brand in poppodium Effenaar in Eindhoven zaterdagavond bleek uiteindelijk geen brand te zijn. De rook waarop het brandalarm reageerde, ontstond waarschijnlijk in de grote zaal en was onderdeel van een show. “Die rook is waarschijnlijk in een ruimte terecht gekomen waar het niet hoorde, waardoor het brandalarm afging”, laat een woordvoerder van de Effenaar weten.

In de grote zaal speelde zaterdagavond de coverband ‘The Dirty Daddies’, een act die bekendstaat om spectaculaire shows met vlammen, confetti en lichteffecten. Op het moment dat het brandalarm afging, was dat optreden voorbij en stond er geen publiek meer in de grote zaal. “Het is aannemelijk dat de showrook die daar gebruikt is, ergens terecht is gekomen waar het niet hoorde. We onderzoeken nog hoe dat gebeurd is.”

Ondertussen stond dj Nicole den Ouden in de kleine zaal op het podium te draaien. Rond één uur ging het brandalarm af en moest ze het pand verlaten. Op dat moment waren er zo’n driehonderd mensen binnen. Den Ouden had al snel in de gaten dat ze echt naar buiten moest. “Ik stond op het podium en zag dat barpersoneel mensen naar buiten wees. Dus ik wist dat we het goede voorbeeld moesten geven en moesten vertrekken.”