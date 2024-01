Karin leeft in angst na brand in haar huis: 'Mijn ex komt het nog afmaken'

Het huis van Karin van Oort (56) in de Waalstraat in Den Bosch is volledig verwoest door brand. En ze weet het zeker: hier zit haar ex achter. En die laat haar niet met rust, zo vreest Karin. “Hij is gek en tot alles in staat.”

Zonder schroom laat Karin haar uitgebrande huis zien. De puinhoop is onbeschrijflijk. Alle ramen liggen eruit en in het huis is alles verbrand, gesmolten of zwartgeblakerd. Je kunt er nauwelijks lopen, omdat alle stucwerk door de hitte naar beneden is gekomen. Achter in de tuin is het afdak compleet vernield. De kamers boven zijn niet uitgebrand maar wel compleet zwart door de rook.

In de keuken laat een gesmolten radio zien dat ook daar de hitte enorm was. De tv aan de muur in de woonkamer is verbrand en van de bank rest niet veel meer dan een geraamte en wat springveren.