Arrestatieteam viel huis binnen dat is uitgebrand, buurt vermoedt opzet

In het huis aan de Waalstraat in Den Bosch dat vrijdagavond door een brand onbewoonbaar raakte, vond vorig jaar mei een inval plaats door een arrestatieteam. De politie kan nog niet zeggen of er een verband bestaat. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Maar buurtbewoners vermoeden dat de brand een gerichte actie is. "We hebben het gevoel dat het een aanslag is", zegt Linda, die verderop in de straat woont.

Bij de politie en brandweer werd vrijdagavond rond tien uur gemeld dat er brand was uitgebroken in een hoekwoning aan de Waalstraat. Het vuur is waarschijnlijk in de achtertuin begonnen en sloeg over naar het huis van de buren. Ook in het huis van buurman Mehmet is de schade enorm.

“Ik was zelf niet thuis, maar mensen in de buurt hoorden een hele harde knal en daarna ontstond er een grote vlam. Het vuur is via het hout naar boven gegaan.” Hij en zijn gezin hebben vooral waterschade, maar kunnen voorlopig niet in hun huis. “Ik slaap vannacht bij mijn ouders."

Wapens en geld in huis

In mei werden in hetzelfde huis aan de Waalstraat vuurwapens en een groot geldbedrag gevonden. Een arrestatieteam van de politie was de woning binnengevallen. De politie kreeg een melding dat de 59-jarige man die er woont, in het bezit zou zijn van een pistool. Inmiddels is de Bosschenaar voor de rechter verschenen en die veroordeelde hem begin vorige maand tot een jaar cel.

Hoe de brand in het huis is ontstaan wordt nog onderzocht, maar buurtbewoners vermoeden brandstichting. "In mei was die inval en een paar maanden later weer dit", zegt Linda. "We krijgen het gevoel dat het een aanslag is.”

Mehmet durft niet te zeggen wat er precies gebeurd is. Hij maakt zich wel zorgen. "Bang ben ik niet, dat ben ik nooit. Maar ik maak me zorgen om mijn gezin. En ook wel om mijn buren, want zij hebben nog veel meer schade. Het zijn toch je buren. En dat ook dat kindje dit moet meemaken is heel erg.”

