Overvaller springt op balie van pizzeria, dreigt met mes en eist geld

“Open, open, tempo!” Met deze woorden zette de overvaller van een pizzeria in Veldhoven vorig jaar oktober een medewerker het mes op de keel. De man had een groot mes bij zich en sprong op de balie. De geschrokken medewerker gaf hem geld uit de kassa. Beelden van deze brute overval zijn maandag te zien in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van Omroep Brabant.

De pizzeria aan de Burgemeester van Hoofflaan was 2 oktober het doelwit. In de uitzending is te zien dat een man tegen tien uur ’s avonds met een witte scooter aan komt rijden. Hij parkeert het voertuig en rent daarna de zaak in. Meteen springt hij op de balie en bedreigt hij een medewerker met een groot mes.

Ondertussen roept hij op dwingende toon: “Open, open, tempo!” Het is duidelijk: de druk gebarende man is uit op de inhoud van de kassa. De medewerker doet zijn best de overvaller zijn zin te geven om hem volgens de politie ‘niet nog opgefokter’ te maken.

De overvaller grist niet alleen briefgeld uit de handen van het personeelslid. Hij krijgt ook de geldlade van de kassa mee, maar die gooit hij op de grond, waarna hij zich uit de voeten maakt.

De politie wil uiteraard weten wie de dader is. Het gaat in ieder geval om een slanke man, met opvallend lange benen. Zijn gezicht komt amper in beeld, omdat hij deels vermomd is. Mogelijk zijn er mensen die de stem van de overvaller herkennen.

Het opsporingsbericht in Bureau Brabant: