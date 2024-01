Brand zet gezin in de kou: 'Dit is meer overleven dan leven'

Jordy Capello in de geblakerde gang van zijn ouderlijke woning (foto: Omroep Brabant). Het koukleumende zusje van Jordy (foto: Omroep Brabant). Ook het plafond raakte zwaar beschadigd (foto: Omroep Brabant). Volgende 1/3 Jordy Capello in de geblakerde gang van zijn ouderlijke woning (foto: Omroep Brabant).

Ineens is het koud in ons land en dat is nu net waar Jordy Capello, zijn ouders en zus uit St Willebrord geen zin in hebben. Het gezin zit sinds een woningbrand, eind november vorig jaar, letterlijk en figuurlijk in de kou. “Mijn moeder belt geregeld met Enexis, maar ik heb er geen vertrouwen meer in.”

Hans Janssen & René van Hoof Geschreven door

De ellende begon op 22 november met de slimme elektriciteitsmeter. Die vloog door onbekende oorzaak in brand en korte tijd later stond het huis van de familie Capello aan de Kaaistraat in lichterlaaie. “Het vuur sloeg snel om zich heen”, vertelt de 17-jarige Jordy.

"De hele gang werd getroffen en daarna ook de tweede verdieping."

De hele gang werd flink door vuur en rook getroffen. De rook vond ook de weg naar de tweede verdieping. ”En dan hebben we het nog niet over waterschade gehad. En de stank, die nog steeds in het pand hangt. Als we iets willen schoonmaken, moeten we echt mondkapjes om doen”, zegt Jordy. “We zouden best alles willen schoonmaken en repareren, maar daar heb je ook stroom voor nodig. Een vervangende meterkast die we hebben opgehangen, mag alleen door gecertificeerde mensen of instanties worden aangesloten. Dat betekent dat we niet kunnen boren of zagen”, legt Jordy uit. Enexis bellen, lijkt dan een logische stap. Maar dat blijkt in de praktijk tegen te vallen, want volgens Jordy geeft de netwerkbeheerder nauwelijks thuis.

"We worden continu van het kastje naar de muur gestuurd."

“We bellen echt om de drie dagen met Enexis. Steeds hopen we eindelijk een datum te horen waarop ze kunnen komen, maar we worden de hele tijd van het kastje naar de muur gestuurd. We horen telkens dat er spoed achter wordt gezet, maar ee geloven er niks meer van. Ik vind het niet leuk om dagelijks te worden geconfronteerd met deze ruïne.” Ondertussen is de familie Capello bijna twee maanden verder. Het gezin bivakkeert in een caravan die naast het huis staat. Het kan gezellig zijn met zijn vieren op de bank en wat stoelen rondom een straalkacheltje maar leuk is anders. Zeker nu het met de dag kouder wordt en vooral de gevoelstemperatuur als een baksteen daalt. Gelukkig kunnen ze af en toe bij de buren terecht. Jordy: “Daar mogen we af en toe wat stroom afnemen, maar dat willen we ook niet te vaak doen om te voorkomen dat de stoppen doorslaan. Als we de tv, stofzuiger of magnetron aanzetten, dan lopen we het risico dat de stroom uitvalt en dan moeten we hopen dat de buren thuis zijn om het weer aan te zetten.”

"Het is meer overleven dan leven."