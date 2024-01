Wegenwacht draait overuren tijdens kou: 'Mijn auto deed helemaal niks'

“Mijn auto tikte een paar keer en daarna sloeg de motor af.” Hoeveel mensen zouden maandagmiddag dezelfde ervaring hebben gehad als Kim uit Helmond? Ze wilde met haar auto wegrijden, maar de accu had het begeven. “Er gebeurde helemaal niks. Wat ik toen dacht? De ANWB bellen.”

Ook wat dat betreft stond Kim niet alleen. “Normaal gesproken helpen we op een maandag vierduizend mensen met pech, deze dag houden we rekening met een man of zesduizend”, vertelt wegenwachter Wilbert, die heel veel mensen blij heeft gemaakt.

De organisatie was hier al op aangepast. Wilbert: “Opleidingen en cursussen zijn geschrapt. Er is aan personeel gevraagd meer te gaan werken en er worden meer mensen ingezet. Inderdaad even geen dagje vrij. Zo proberen we te voorkomen dat mensen drie uur moeten wachten.” Het is en blijft toch wel lopendebandwerk. Want terwijl Wilbert de ene pechvogel helpt, blijft de lijst met wachtenden groeien.

De ANWB had er al rekening mee gehouden dat het een enorm drukke dag zou worden. Je kunt er de klok op gelijk zetten, wil Wilbert maar zeggen. “De afgelopen twee weken hebben veel auto's vanwege de vakantie stilgestaan. Dit in combinatie met de kou én het feit dat veel automobilisten in het najaar er niet aan gedacht hebben de accu te controleren, leidt ertoe dat er zoveel pechgevallen zijn."

Geen kwaad woord overigens van de mensen die deze maandagmiddag door Wilbert uit hun ‘lijden’ worden verlost. Kim: “Ik dacht meteen aan de ANWB toen er niks gebeurde met mijn auto. Uiteindelijk moest ik een uur of twee wachten en dat viel me gezien de weersomstandigheden best mee. Bovendien kon ik thuis lekker warm wachten. Ik heb nooit gehoord dat het goed is om je accu geregeld te testen. Ik had het eigenlijk wel kunnen weten, want mijn auto is al wat jaartjes oud. Nu weet ik het voor de volgende keer.”

Ook nieuwere auto's kunnen met deze vorm van panne te maken krijgen. John uit Geldrop heeft een Ford Transit van een half jaar oud en die weigerde ook dienst. Hier was de accu eveneens de veroorzaker, of eigenlijk John zelf. Zijn auto had twee weken stilgestaan en dat is tijdens deze plotselinge koude tijden vragen om problemen, beseft hij zelf ook. Wilbert: “Je loopt dit risico al met een klein beetje vorst.”

Toch was John wel verstandig. Het was maar goed dat hij even wilde checken of zijn auto zou starten, omdat hij pas deze dinsdag voor zijn werk met de auto op pad zou moeten. Voorkomen is beter dan genezen al moest ook in zijn geval, na ruim een uur wachten, de autodokter worden ingeschakeld.