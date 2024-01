Sterren schitteren mooier dan ooit door gerenoveerde Sterrenwacht Halley

Na vele jaren intensief gebruik was de koepel van Sterrenwacht Halley in Bernheze flink beschadigd. Sinds juni is een groep vrijwilligers aan het klussen om de koepel te renoveren. Na een half jaar is de klus nu bijna geklaard: "We kunnen de komende dertig jaar vooruit."

Wie van sterrenkijken houdt, kan al sinds 1988 terecht bij Sterrenwacht Halley in de gemeente Bernheze. Na jaren intensief gebruik was de koepel van de sterrenwacht wel toe aan renovatie. "We dachten eerst dat we de koepel konden vervangen", zegt Urijan Poerink, vrijwilliger bij de sterrenwacht. Maar een complete koepel vervangen bleek een dure onderneming. Dus dan maar renoveren.

Met 35.000 euro subsidie van de gemeente en een vaste groep van vrijwilligers is er sinds afgelopen juni flink geklust aan de koepel van Halley. "Het zal mensen in eerste instantie niet opvallen," zegt Urijan nuchter, "maar de koepel werkt nu beter én is veiliger." In het verleden waren er namelijk wel eens problemen met het openen en sluiten van de koepel. "Met deze renovatie kunnen we de komende dertig jaar vooruit."

Unieke kijkopening

Met voorzichtige stappen klimt Anton Valks een smalle wenteltrap op naar de koepel van de sterrenwacht. "Het is zo'n fijn gevoel dat het project bijna af is", glundert de vrijwilliger die ook nog eens architect is. Anton legt uit dat de schuiven waardoor de koepel kon bewegen flink hebben geleden onder het intensieve gebruik. "Dat bewegen was mogelijk door twee schuiven, een heel slim ontwerp. Dat systeem hebben we nu vervangen door één langere schuif."

Eenmaal boven drukt een van de vrijwilligers al klussend op een knop. De schuif wordt in beweging gezet en de koepel opent zich. "Het unieke van deze koepel is dat dit een hele grote opening is. Dat is bij veel sterrenwachten anders", zegt Valks terwijl een flets zonnetje naar binnen schijnt. "Wanneer er een groepje van vijftien bezoekers én een grote telescoop door één opening naar de sterren moet kijken, is die grote opening erg handig. Hier kan iedereen het goed zien."

Zowel Urijan als Anton kan niet wachten tot ze weer samen met bezoekers naar de sterrenhemel kunnen kijken. Ze zijn in ieder geval apetrots dat de vrijwilligers van de sterrenwacht dit samen voor elkaar hebben gekregen. Op 13 januari wordt de koepel officieel heropend.