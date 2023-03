Sterrenkunde is helemaal hot: 'De ruimte fascineert vooral jonge mensen'

Het noorderlicht dat te zien is in Brabant en de rest van Nederland. Jupiter en Venus die elkaar ‘kussen’ in de lucht. Volgens voorzitter Herman Vissia van sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch is astronomie of sterrenkunde 'helemaal hot'. “Zeker onder jongeren.”

Voor Vissia is het, net als de lucht afgelopen week, klaarhelder: “Wij merken het eigenlijk aan alles op de sterrenwacht. Het is steeds drukker op de cursussen en informatieavonden. We zien ook steeds meer ouders met kinderen hier langskomen. Best raar om te zien”, vertelt Vissia enthousiast. Want enthousiasme over sterrenkunde, daaraan is bij de sterrenwacht geen gebrek. “Het is prachtig om dat enthousiasme ook bij het publiek te zien. Het gaat natuurlijk niet over een spectaculaire stijging, maar we zien de afgelopen jaren wel steeds meer interesse, met name van jonge mensen.”

Ook bij andere sterrenwachten neemt de belangstelling de laatste jaren toe, zoals bij sterrenwacht Halley in Heesch. “Zeker. Wij zijn lang van tevoren volgeboekt. We hebben het er druk mee, en eigenlijk in alle leeftijdsgroepen. We krijgen basisscholen, maar ook groepen met ouderen”, vertelt Urijan Poerink van Halley. “Poeh, een oorzaak? Tja, er is veel publiciteit rondom de maanvluchten die opnieuw begonnen zijn”, legt Poerink uit. “Er komen ook meer grote telescopen. De ruimte fascineert mensen en dat is logisch. Daarom hebben wij het altijd wel druk gehad in de dertig jaar die wij bestaan. Maar nu neemt het duidelijk toe, dat wel.” Waarom juist jonge mensen en waarom juist nu? Herman Vissia weet ‘een beetje’ waarom, denkt hij. “Verhalen over Jupiter en Venus en het noorderlicht helpen zeker. Maar wij denken dat het internet vooral de interesse opjaagt.”

