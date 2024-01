Mario zit al twee dagen thuis, want zijn werk is letterlijk bevroren

Waar de kou bij de een zorgt voor topdrukte, zijn er ook mensen waarbij het werk letterlijk en figuurlijk bevriest. Veel glazenwassers zitten al een paar dagen thuis, omdat het water op de ruiten meteen vastvriest. Mario van Dooren uit Klundert kijkt dan ook uit naar warmer weer. "Ik kan geen kant op deze dagen."

Toen Mario maandag zijn sproeiborstel op het raam zette bevroor het water meteen op de ruit. "Het is niet te doen. Wij gebruiken osmosewater. Alle kalk en mineralen zijn daaruit gehaald, want dan krijg je geen strepen op de ruit. Maar volgens mij bevriest dat sneller."

"Nu kun je antivries in het water doen", zegt een balende Mario. "Het probleem is alleen dat het er goed uit lijkt te zien. Maar wanneer de zon erop schijnt, dan zie je een hele waas. Warm water is ook geen optie, want dan kan de ruit sneuvelen. Dat wil je allemaal ook niet."

Nu komt het natuurlijk wel vaker voor dat er periodes van vrieskou zijn in onze provincie. "In de zomer probeer je daarom ook vaak even wat meer te doen, zodat je een buffer opbouwt. Maar dit moet niet al te lang duren. Ik heb toch drie kinderen en een vrouw die ik moet onderhouden."

Zolang de temperatuur niet boven het vriespunt komt, zit er voor Mario niets anders op dan thuis afwachten. "Ik ben nu vooral de administratie aan het bijwerken, maar als het goed is kan er vrijdag weer gewassen worden. Ik ga dan proberen de adressen van deze dagen in te halen. Dat wordt wel een flink tandje bijzetten, maar dat maakt niet uit."