Winterkou zorgt voor topdrukte, niet alleen bij de verwarmingsinstallateur

De kou zorgt voor topdrukte en niet alleen op de verwachte plekken. Verwarmingsmonteurs komen handen tekort en in de natuur verdringen mensen elkaar om te genieten van de winterse zon. Tegelijk is het razend druk bij de verkopers van wol, bijvoorbeeld bij Rieneke van de Wolboerderij. “Mensen die niet naar buiten gaan, willen iets moois en warms maken.”

Bellen met een verwarmingsinstallateur duurt deze dagen even. Van Halsteren tot Sint-Oedenrode blijken vooral veel mensen te bellen. Opvallend genoeg niet zozeer om storingen te melden, maar vooral met vragen over hun verwarming. “De meeste mensen laten goed onderhoud plegen”, verklaart Mark van den Berg van Warmte Totaal de Meierij het geringe aantal storingen bij een temperatuur van min zes graden. Ook krijgt hij vragen over de cv-ketel, al zijn ze soms best vreemd. “Er belde iemand die zijn ketel niet hoorde. Ik kon hem geruststellen: dat hoort zo. Ook was er iemand die een tikkend geluid hoorde, ook dat is niet raar.” Veel verwarmingsbedrijven kampen met een personeelstekort en hebben het al druk met regulier onderhoud. De drukte door de kou komt er bovenop. Mark vindt het wel mooi. “Door sommige bellers ben ik een halve psycholoog geworden, maar als je aan het eind van de dag iemand met een storing weer aan warmte hebt geholpen, blijkt hoe leuk het werk is.”

"Er gaan wel 200 bestellingen per week de deur uit."

Het magazijn van de Wolboerderij in Best ligt helemaal vol, want eigenares Rieneke Vermeer weet dat het aantal bestellingen flink toeneemt als het koud wordt. Steeds vaker breien mensen hun eigen trui, maar ook zelfgemaakte sokken met gemengde kleuren zijn hip. “Vooral pure 100 procent wol wordt besteld, Merinowol. Ik koop het in van een Zwitsers en Noors merk, lekker warm. Voor een trui heb je ruim 20 bollen wol nodig. Op dit moment gaan er wel 200 bestellingen per week de deur uit, ook boeken en patronen.”

"Moet je eens zien hoe blij mensen worden."