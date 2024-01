Kraaiende hanen in park worden gevangen en afgevoerd: 'Horen hier niet'

De bewoners van woonzorgcentrum Heidestede in Sint Willebrord kunnen weer rustig slapen. De hanen die de oudjes maandenlang uit hun slaap hielden, worden deze week gevangen. Arie den Hertog uit Lelystad is dinsdag samen met zijn zoon aan de klus begonnen. Het gaat in totaal om zo’n 140 hanen die rondscharrelen in het naastgelegen processiepark.

De hanenvangers drijven het pluimvee voorzichtig in de richting van verplaatsbare kooien. “Hanen hebben een pikorde waarbij ze onderling ruzie maken. We kunnen ze daarom niet allemaal in één keer vangen maar in kleine groepjes. Daarom moeten we de kooi een paar keer verplaatsen voordat we ze allemaal hebben”, legt Arie uit.

Arie den Hertog begrijpt de emoties van de bewoners goed. “Door de verlichting in het park beginnen de dieren al om vier uur in de ochtend te kraaien. Als er eentje begint, roepen de anderen terug en dan begint het hele feest. Dat is niet te doen voor deze mensen.”

Na een handtekeningenactie en herhaaldelijk actievoeren, ging de gemeente uiteindelijk overstag en besloot ze de hanen te laten vangen. “Na maanden zijn we verlost van het gekraai”, reageert een van de bewoners van het woonzorgcentrum geëmotioneerd. “Hier hebben we zo naar uitgekeken. Ik kan het haast nog niet geloven.”

De hanen worden verzameld in een grote aanhanger die is ingericht als kippenhok. Arie: “De meeste dieren worden hierna afgemaakt en opgegeten. Mensen vinden dat misschien zielig maar deze dieren horen hier niet. Hanen en kippen zijn huisdieren die je moeten houden in een kooi of een ren. Geiten of ezels laat je toch ook niet zomaar aan hun lot over door ze los te laten lopen in een park?”

Dinsdag hebben de hanenvangers zo’n tachtig procent van de dieren uit het park verwijderd. Woensdag verwachten ze de rest van de hanen te vangen. Arie: “Gelukkig hebben we goed weer en krijgen we tot nu toe alleen maar positieve reacties. Wanneer we uitleggen waarom we dit doen, snappen mensen het ook wel.”

Een bewoonster van Heidestede kan haar geluk niet op. “Ik zal vannacht moeten nog moeten wennen aan de stilte, eindelijk!”

