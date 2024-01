Dode vrouw (58) in woonzorgcentrum: verdachte (55) blijft vrij

De 55-jarige man uit Reusel, die een week vast heeft gezeten na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum voor ouderen in Eindhoven, blijft op vrije voeten. Dit heeft de strafraadkamer bij de rechtbank in Den Bosch besloten. Met de beslissing wordt het beroep afgewezen dat het Openbaar Ministerie (OM) had aangetekend tegen het besluit om de man niet langer vast te houden. De vrouw van 58 werd 22 december gevonden. Ze kwam geregeld bij de man op bezoek.

De man kan door het besluit van de rechtbank in vrijheid de berechting afwachten, zo meldt een woordvoerder van de rechtbank in Den Bosch. Volgens haar zijn er onvoldoende ernstige aanwijzingen voor de betrokkenheid van de man bij de dood van de vrouw. Het Openbaar Ministerie denkt er anders over en gaat door met zijn onderzoek naar de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden. In verband hiermee was het huis van de man al doorzocht.

Bij de politie werd de vrijdag voor Kerstmis rond vier uur 's middags gemeld dat er iets aan de hand zou zijn met de vrouw. Ze verbleef in Vitalis Berckelhof, het woonzorgcentrum voor ouderen aan de Generaal Cronjéstraat in Eindhoven. Verzorgers kregen geen contact met haar. Toen agenten binnenkwamen, vonden ze haar dood.

Huiselijk geweld

Snel hierna werd de 55-jarige man aangehouden, in hetzelfde appartementencomplex. De man uit Reusel bleek een dag eerder, donderdag 21 december, ook al opgepakt te zijn. Toen op verdenking van huiselijk geweld. Hij zou de vrouw, die geregeld bij hem verbleef, bij een ruzie hebben mishandeld.

De vrouw zou hieraan blauwe plekken hebben overgehouden, maar ze deed geen aangifte. Toch werd de zaak alsnog door de politie onderzocht. De man ontkende de mishandeling en werd toen nog niet opgepakt.

Een dag later werd de vrouw dood gevonden op het balkon van haar appartement. Op basis van het onderzoek houdt de politie er rekening mee dat de vrouw is overleden aan complicaties als gevolg van de mishandeling een dag eerder. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de verdachte ook een dag later bij de vrouw is geweest, de dag dat ze dood werd gevonden.

De politie stelde een groot onderzoek in na de vondst van de dode vrouw: