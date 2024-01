Hier kun je al schaatsen, maar bijna overal is het ijs nog niet dik genoeg

Een van de eerste schaatsers (foto: Alice van der Plas). Foto: Alice van der Plas. Volgende 1/2 Een van de eerste schaatsers (foto: Alice van der Plas).

Het is een van de eerste vragen die je hoort als het een beetje koud wordt: kunnen we al schaatsen? Op veel plekken in Brabant bevriezen plassen, vennen en ondergelopen weilanden wel, maar is het ijs nog niet dik genoeg. Deze plekken moet je als natuurijsfanaat in de gaten houden.

In Mierlo is een ondergelopen weiland al genoeg bevroren om op te schaatsen, meldde lokale omroep Geldrop-Mierlo24. Ondertussen houden de ijsmeesters van onder meer Schaatsclub De Vennen in Oisterwijk en Schaats- en skeelervereniging SVS (Skeeler Vrienden Stevensbeek) in Stevensbeek in gemeente Land van Cuijk de situatie nauwlettend in de gaten. Het blijft wel spannend: de komende dagen kruipt het kwik boven de nul en gaat het alleen nog licht vriezen.