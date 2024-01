Schaatser Edwin filmt lachend hoe hij door het ijs zakt

Edwin van Thuijl (44) uit Asten heeft de dag van zijn leven gehad. Hij ging woensdag als een van de eerste schaatsers het ijs op bij het Buntven tussen Deurne en Helmond. Terwijl hij dat vrolijk aan het filmen was, zakte Edwin door het ijs. En alsof dat niet genoeg was, viel hij kort daarna nóg een keer in het ijskoude water toen hij zijn telefoon met een kano probeerde op te halen. "Gewoon lachen, joh. Schaatsen is zo fantastisch."

Edwin is een echte schaatsfanaat. Ieder jaar gaat hij naar het Buntven als het vriest en waagt hij zich als een van de eerste schaatsers op het ijs. Dat heeft hem nog nooit een nat pak opgeleverd, tot vandaag. "Normaal gesproken blijf ik aan de zijkant schaatsen, daar is niet veel aan de hand. We hadden nu het ijs gemeten en het was zo'n zeven centimeter dik. Toen dacht ik: dat is genoeg. Dan hoef ik niet aan de zijkant te blijven." En dus schaatste Edwin enthousiast wat meer naar het midden van het ven. "Ik was helemaal blij aan het filmen. Toen kwam ik op een zwak stuk terecht. Nog voordat ik kon reageren, zakte ik erdoorheen." De valpartij staat op beeld, want Edwin bleef filmen tot het moment dat hij in het water lag. In de video hoor je het ijs onder hem kraken. Maar de schaatser ziet er de lol wel van in. "Wie niet waagt, wie niet wint. Het hoort er gewoon bij."

"Mijn kano spatte kapot door een stuk scherp ijs."

Een andere schaatser moest hem helpen om uit het wak te klimmen. "Ik heb diploma's reddingszwemmen, dus ik weet wel wat ik doe. Maar het was lastiger dan ik dacht. Het ijs brak steeds af, maar de man heeft me op het droge getrokken." Al was het zonder hulp ook wel gelukt, denkt Edwin. "Het ijs was maar een paar centimeter dik, dus anders had ik gewoon stukjes afgebroken en was ik via het water naar de kant gelopen." Het Buntven is namelijk ondiep. "Het is maar een halve meter diep, dus daarom durf ik de gok te wagen. Anders was ik er niet op gaan schaatsen." Na zijn zwempartij ging Edwin naar huis om droge kleren aan te trekken, maar zijn telefoon lag door de val nog op het ijs. Omdat hij er niet schaatsend bij kon komen, besloot Edwin een opblaasbare kano mee naar het Buntven te nemen. "Ik ben naar mijn telefoon gevaren, dat ging best goed. Ik heb mijn telefoon kunnen pakken, maar toen ik van het ijs wilde gaan, spatte mijn kano kapot door een scherp stuk ijs."

"Er is niks zo mooi als op het ijs staan met die roze gloed in de lucht."