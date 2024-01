Zaïro overleed na te heet bad: taakstraf en beroepsverbod geëist

De zwaar gehandicapte Zaïro uit Steenbergen was 14 jaar oud en volledig afhankelijk van anderen. Een zorgverlener zette hem in een te heet bad en de jongen verbrandde zijn onderlijf. Kort daarna overleed hij. De officier van justitie vindt dat de man beter op had moeten letten en eiste een taakstraf van 180 uur, twee maanden voorwaardelijke celstraf en een beroepsverbod van vijf jaar.

Zaïro werd geboren in 2006. Hij bleek meervoudig gehandicapt en had een broze gezondheid. De jongen kon niet praten en zat aan de sondevoeding. Als kind van anderhalf jaar ging hij wonen bij het pleeggezin van Petra in Steenbergen. Dat werd zijn thuis.

Dat ging goed tot moeder Petra gezondheidsklachten kreeg. Daarom huurde ze vanaf eind 2019 Jack uit Bergen op Zoom in. Die kende ze nog als collega van een zorginstelling voor gehandicapten in Terheijden. Jack is 40 jaar geleden in de zorg gestart als verpleegkundige en had nu een eenmansbedrijf in de zorg.

Inspectie

Maar Jack zijn zorgbedrijf deugde niet. De inspectie had hem al in beeld. In maart 2020 volgde de conclusie van de inspectie: ‘geen veilige en verantwoorde zorg’.

In diezelfde maand, op 10 maart, deed K. Zaïro in bad, thuis in Steenbergen. Maar het water was veel te warm. De jonge verbrandde zich ernstig tot boven zijn navel. Jack deed hem daarna in een lauw bad. Zairo speelde gewoon maar de verzorger zag na een tijdje dat de vellen aan zijn benen hingen. Hij belde pleegmoeder Petra en geen 112.

Hulp kwam te laat. Twee dagen later overleed Zaïro aan de brandwonden in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Proces

Na veel onderzoek en de hulp van deskundigen, werd Jack K. (63) uit Bergen op Zoom als verdachte aangewezen. De beschuldiging: 'dood door schuld.'

Na bijna vier jaar volgde donderdag de rechtszaak in Breda. Met als belangrijke vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? "Als ik het wist dan zou ik het vertellen", zei Jack K. Een van de rechters vroeg: “Bent u die dag misschien vergeten het water te controleren?” Jack K. weet het niet. “Ik sluit niets meer uit.”

Sigaretje

De temperatuur van het kraanwater was hoger dan 42 graden, bleek uit onderzoek. Voor de officier van justitie staat vast dat Jack onvoldoende dat badwater controleerde. Het verwijt is: hij deed eerst niks, vertelde niet meteen wat er aan de hand was en legde Zairo in een handdoek gewikkeld op bed. “Hij had meteen 112 moeten bellen”, benadrukte de officier van justitie. “Dat is wat ik mezelf verwijt,” zei K.

De moeder deed dat wel meteen toen ze Zairo zag liggen en ze wist dat het mis was. Jack K. zei dat hij van slag was en rookte een sigaretje, terwijl de hulpdiensten toesnelden.

Inspectie

De officier heeft 'het gevoel dat verdachte totaal niet wist waar hij mee bezig was', zei ze. De inspectie had hem al in beeld. Er schortte nogal wat aan zijn eenmansbedrijf. K. stond ook niet ingeschreven in het centrale BIG-register voor zorgpersoneel.

Na de gebeurtenissen nam K. geen maatregelen. Hij ging gewoon door en werkt nu voor een thuiszorgorganisatie in het noorden van het land. Daarom eiste de officier dat de man vijf jaar lang geen werk in de zorgverlening mag verrichten.

Verdriet

Tijdens het proces kwamen de nabestaanden aan het woord. Pleegmoeder Petra beschreef haar verdriet. Ze noemde Jack diverse malen 'onbekwaam' als zorgverlener en vindt het kwalijk dat hij loog over zijn registratie.

Pleegzus Sharonna vertelde: “Ons gezinsleven is verwoest. Er is alleen nog de leegte. Ik heb een trauma opgelopen en word er dagelijks door achtervolgd. Ik durf mijn eigen kinderen niet uit handen te geven.”

Jack K. reageerde op de nabestaanden met “Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd.” De advocaat van de verdachte sprak van een 'dramatische zaak'.

25 januari doet de rechtbank in Breda uitspraak.

