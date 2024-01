Autobanden in brand in Veen: cel, werkstraf en jarenlang gebiedsverbod

In de aanloop naar de recente jaarwisseling werd in Veen tegen de gewoonte in slechts onder meer een stapel autobanden in brand gestoken. Twee mannen uit Wijk en Aalburg die hierbij betrokken waren stonden donderdag voor de politierechter in Breda. Die legde een 23-jarige man twee maanden cel op, zijn 21-jarige kompaan kreeg een werkstraf van 160 uur. Ook mogen de twee de komende jaren niet rond oud en nieuw op het beruchte kruispunt zijn.

Vooral het gebiedsverbod is bijzonder: de mannen mogen drie jaar lang, tussen 1 december en 2 januari, niet in een gebied komen rondom het kruispunt in het dorp waar traditioneel de branden worden gesticht. Doen ze dat wel, dan gaan ze direct twee weken de cel in.

Verder moeten de twee samen een schadevergoeding van ruim 2000 euro betalen aan de gemeente Altena, waar Veen en Wijk en Aalburg onder vallen.

Ook de officier van justitie wilde de oudste van de twee verdachten hard aanpakken en eiste zelfs tien maanden celstraf. Vooral, omdat deze man opnieuw in de fout was gegaan. Tegen zijn jongere kompaan werden een werkstraf van 180 uur en een gebiedsverbod geëist.

'Goed gebruik'

Al tientallen jaren is het in Veen ‘goed gebruik’ dat inwoners zich in de nieuwjaarsnacht verzamelen op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Er worden vooral (sloop)wagens en autobanden aangesleept om die in de as te laten leggen.

Tijdens de jongste viering van oud en nieuw gingen elf auto’s in brand. Hier ging het donderdag niet over, wel over de warming up: het aanleveren en in brand steken van autobanden in de nacht van 27 op 28 december 2023.

De officier van justitie gooide het allemaal op één hoop en wilde er korte metten mee maken: “Dit is niet onschuldig meer. Het leidt tot schade en onrust en onveiligheid voor de omgeving en het schokt de rechtsorde.” De officier onderstreepte die woorden door foto’s te tonen die hij van de site van Omroep Brabant had geplukt. Hij sprak van een ‘schokkende impressie.’

'Nieuwe lading halen'

Volgens justitie heeft R., 21 en vader van een jonge dochter, bij de politie verklaard dat hij het jammer vond dat er nog niks was gebeurd op de beruchte kruising. De officier. “Hij is zelfs een nieuwe lading autobanden gaan halen toen het eerste vuur was gedoofd. Kortom, hij heeft een heel grote, belangrijke rol gespeeld.”

De R. (23) verklaarde dat hij op de verkeerde plek op het verkeerde moment was. En dat hij geen banden had ingeladen of op een andere manier bij de brandstichting was betrokken. “Ik hoorde wat gerommel en ben gaan kijken, maar heb verder niets gedaan, want ik wilde niet nog een keer gepakt worden”, zo verklaarde de eigenaar van een koeriers- en transportbedrijf. Hij was al eens veroordeeld voor een brandstichting in Veen, eind 2022. Hiervoor zou hij nog een klein deel van een werkstraf van 100 uur moeten uitdienen.

'Nagedachtenis aan mijn vader'

De R. werd pas enkele dagen later aangehouden, al wist hij dat de politie naar hem op zoek was. “Maar ik wilde per se op 1 januari vuurwerk afsteken uit nagedachtenis aan mijn vader, die een jaar eerder was overleden. Daarna heb ik me gemeld”, zo vertelde de oudste van de twee verdachten.

Hun advocaten hadden veel moeite met de harde woorden van justitie. Ze probeerden de politierechter te overtuigen van het feit dat hun cliënten té zwart waren gemaakt. De politierechter was niet te vermurwen. Beiden hebben letterlijk en figuurlijk vuile handen gemaakt: "Dit kan gewoon niet! Het moet afgelopen zijn!"

De oudste dader gaat nog eens een half jaar de cel in wanneer hij in herhaling valt. De andere man uit Wijk en Aalburg kreeg nog een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. In beide gevallen wordt het aantal dagen dat ze in voorarrest hebben gezeten, in mindering gebracht op de straf. Beiden dropen na de zitting diep teleurgesteld af.

De branden leverden veel werk op voor de brandweer, maar ook heftige beelden: