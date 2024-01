Compleet gezin met hoge snelheid doodgereden: Thomas de G. in hoger beroep

De man die een heel gezin uit Raamsdonksveer doodreed gaat in hoger beroep. Dat bevestigt zijn advocaat donderdagmiddag aan Omroep Brabant. Thomas de G. kreeg 10 jaar cel en tbs. "Met die straf kunnen wij niet leven", zegt zijn advocaat.

Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek reed in maart een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun vader en moeder (beiden 46) met hoge snelheid dood. Dat gebeurde op de snelweg A59 bij Sprang-Capelle.

Hij kreeg een veel hogere straf dan geëist. Justitie had eerder om 7 jaar en tbs geëist. De rechter legde daar dus nog eens 3 jaar bovenop. De straf zorgde voor applaus, blijdschap en emotie bij nabestaanden in de rechtszaal.

'Enorme dreun'

"De straf was een enorme dreun voor hem", vertelt zijn advocaat Pieter van de Kerkhof. "Dat kost tijd om te verwerken. De straf was fors boven de eis."

De advocaat vindt, anders dat de rechtbank, dat er geen sprake is van doodslag. Hij zou het risico op een dodelijk ongeval niet bewust hebben aanvaard. "Het is hooguit roekeloos rijgedrag. Daar passen veel lagere straffen bij. De rechtbank kijkt nu te veel naar zijn rijgedrag in het verleden."

Ook heeft Thomas de G. nog geremd, vlak voor het ongeval. Dat is volgens zijn advocaat wel degelijk een aanwijzing dat hij dit alles niet gewild heeft.

Filmen en bier

Thomas de G. scheurde op 10 maart vorig jaar met 250 kilometer per uur over de A59. Hij reed naar huis na een bezoekje aan een vriend. Hij had veel bier op. Daarbij filmde hij de snelheidsmeter met zijn telefoon. “Ik was trots op wat de auto kon”, zo verklaarde hij voor de rechter.

Het gezin uit Raamdonksveer was net uit eten geweest voor de verjaardag van de vader. Het gezin wilde op de terugweg een vrachtwagen inhalen, toen De G. aan kwam scheuren. De verdachte remde en botste daarna met precies 203 kilometer per uur achter op de Hyundai van het gezin.

Redden te laat

Thomas de G. en omstanders probeerden de deuren van de auto nog open te trekken, maar het was al te laat. "Een vreselijke dood", zo zei de officier van justitie. Raamsdonksveer was na de dood van het gezin in diepe rouw.

Wanneer het hoger beroep plaats gaat vinden is nog niet duidelijk. "Dat kan nog wel een jaar duren", aldus de raadsman. Hij heeft de nabestaanden na het aantekenen van het hoger beroep geïnformeerd.

