Huizenprijzen juist in Brabant gestegen: 'Meeste bezichtigingen in Engels'

De huizenprijzen in heel Brabant zijn gestegen, in de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant harder dan gemiddeld in Nederland terwijl Midden- en West-Brabant wat achterblijven. Kostte een gemiddeld huis het afgelopen kwartaal 5,3% meer dan een jaar eerder, in het oosten van Brabant stegen de prijzen met 7,5%, dit blijkt uit cijfers van de NVM. Daarvoor is een duidelijke oorzaak, de internationalisering in deze regio door bedrijven als ASML. “De meeste bezichtigingen gaan in het Engels.”

“Iedere makelaar in Eindhoven zal beamen dat de internationale gemeenschap de prijzen hier opstuwt”, zegt Pascal Vlemmix, directeur en eigenaar van Hypodomus Makelaars uit Eindhoven. “Ik heb straks een bezichtiging voor een hele normale woning in Eindhoven: er komen 27 mensen kijken.”

Het bedrijf heeft vorig jaar een internationale certificering gekregen om juist deze klanten beter te kunnen bedienen. “Ja, we hebben ons eigenlijk aan de markt aangepast. We hebben ook een kantoor in Leiden en daar ziet het er echt heel anders uit.”

Minder belasting voor expats

Vaak hebben deze internationale arbeidsmigranten een voordeel tegenover andere bieders. “Ze hebben bepaalde belastingvoordelen. Er wordt weleens gezegd dat ASML meebetaalt aan de huizen, maar dat is echt niet zo. Dat doet de overheid” Expats hoeven over dertig procent van hun inkomen geen belasting te betalen. Hierdoor houden ze aan het einde van de maand meer geld over en kunnen een hogere hypotheek krijgen.

Vooral voor starters is dit slecht nieuws, weet ook Vlemmix, maar aan de situatie verandert voorlopig weinig: “Zo lang er chips worden gemaakt, zal de vraag naar huizen blijven stijgen en daarmee ook de prijzen.”

Te weinig aanbod

In Uden en Oss, waar Van der Krabben Makelaardij actief is, merken ze weinig van expats. "Nee, de meeste mensen, komen uit de eigen regio.", zegt makelaar Ralph Timmermans. Hij wijt de prijsstijgingen vooral aan het gebrek aan aanbod. "Er is te weinig nieuwbouw. En als er dan wat aanbod is, zijn er veel kapers op de kust."

Ook de dalende rente heeft invloed op de markt. Op de internationale markten daalt de rente al ruim twee maanden. Dit komt doordat de inflatie afneemt. Bij een dalende inflatie zijn centrale banken eerder geneigd de rente te laten dalen. Daarmee daalt ook de hypotheekrente. "Dat merk je meteen", zegt Timmermans. "Verkopers zien dat de prijzen stijgen en de hypotheekrente daalt, en willen dan de grotere prijsstijging voor hun huis."

Prijsstijging jaar op jaar (cijfers NVM)

Nederland + 5,3%

Zuidoost Brabant + 7,4%

Noordoost Brabant + 7,5%

Midden Brabant + 4,8%

West Brabant + 3,4%

De huizenprijzen in Nederland stijgen volgens de NVM voor het derde kwartaal op rij. De Krapte op de huizenmarkt is nog steeds aan de orde, volgens de branchevereniging van makelaars. Ook in Brabant is het aanbod laag. Zo daalde het aantal aangeboden woningen in Midden Brabant met bijna een derde, in de andere regio's daalde het aanbod tussen de 21% en 28%.

Gemiddelde huizenprijs derde kwartaal 2023

Nederland - 434.000 euro

Zuidoost-Brabant - 454.000 euro

Noordoost-Brabant - 455.000 euro

Midden-Brabant - 419.000 euro

West-Brabant - 412.000 euro

