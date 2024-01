Militair die man doodreed en vriendin mishandelde gaat 14 maanden cel in

Een man van 29 uit Helvoirt gaat voor veertien maanden de cel in, omdat hij onder invloed in het Limburgse Weert een man van 83 heeft doodgereden. Ook heeft hij zijn vriendin zwaar mishandeld en opgesloten. Dit gebeurde vorig jaar augustus, binnen acht dagen tijd. De straffen werden hem maandag opgelegd door de militaire rechtbank in Arnhem. Gaat hij nog een keer in de fout dan moet hij nog tien maanden extra de cel in.

De rechtbank strafte lager dan geëist door het Openbaar Ministerie (3,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk), om hem zo snel mogelijk een behandeling te laten ondergaan. Hij moet daarvoor voor maximaal een jaar naar een kliniek, bepaalde de rechtbank. Ook raakt hij voor vier jaar zijn rijbewijs kwijt.

Oneervol ontslag

De man, Yourrie W., was nog militair toen hij zo zwaar in de fout ging. Inmiddels heeft het Ministerie van Defensie hem oneervol ontslagen.

Yourrie en zijn vriendin hadden een vrij giftige relatie, zo bleek tijdens de zitting een maand geleden. Tussen de twee was er altijd wel wat aan de hand. Toch zochten ze elkaar geregeld op. Dat was begin augustus ook het geval. De twee waren in de bovenwoning van Yourrie in Helvoirt toen het compleet uit de hand liep.

Volgens Yourrie heeft hij de vrouw er toen van weerhouden dat ze uit het raam zou springen om een eind aan haar leven te maken. Dat wist hij te voorkomen door ‘wat geweld’ te gebruiken, zo erkende de toenmalige militair bij de rechtbank.

Zware mishandeling

De rechter vindt echter dat bewezen is dat Yourrie de vrouw zwaar mishandelde en haar had opgesloten. Het slachtoffer wist te ontsnappen en een arrestatieteam werd ingeschakeld om Yourrie in te kunnen rekenen. Het was bekend dat het om een militair ging, die geregeld alcohol en drugs gebruikte en die kampt met een Posttraumatische stressstoornis (PTSS). “Ik was in die periode nooit compleet nuchter”, zei hij tegen de rechter. Ook zijn vriendin was verslaafd.

Na een weekje werd Yourrie alweer vrijgelaten, onder meer op voorwaarde dat hij geen alcohol of drugs zou gebruiken. Hij lapte dat aan zijn laars want op 10 augustus reed hij met een cocktail van alcohol, amfetamine en medicijnen achter de kiezen, een fietser van 83 dood. Dat deed hij met zijn auto in het Limburgse Weert. Het slachtoffer werd met een snelheid van bijna 105 kilometer geschept en tientallen meters meegesleurd. De fiets van de man werd op anderhalve meter hoogte in een boom teruggevonden.

Poging tot zelfdoding overleefd

De rechter rekende het Yourrie vooral zwaar aan dat hij wist dat de fietser bijna dood was en hem hulpeloos had achtergelaten. Yourrie, schuldbewust tijdens de rechtszaak: “Ik had hem eigenlijk moeten reanimeren.” De militair stapte echter in de auto en ramde een boom. Hij hoopte dat hij de klap niet zou overleven, zoals hij wel vaker een eind aan zijn leven heeft willen maken. Yourrie kwam er met diverse breuken en scheuren vanaf.

