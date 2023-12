Militair uit Helvoirt mishandelt vrouw en rijdt man dood: eis 2,5 jaar cel

1/4 De fiets van de in Weert aangereden man belandde in een boom (foto: Johan Bloemers/SQ Vision).

Een militair uit Helvoirt heeft zijn vriendin zwaar mishandeld en ruim een week later een man in Weert door roekeloos rijgedrag doodgereden. Daarom moet de verdachte, de 29-jarige Yourrie W., 2,5 jaar de cel in. Ook moet hij de komende vijf jaar onder toezicht komen. De officier van justitie eiste dit maandagmiddag bij de militaire rechtbank in Arnhem. Yourrie W. brak tijdens de zitting nadat nabestaanden een slachtofferverklaring hadden afgelegd: “Ik had hem moeten reanimeren.”

Na een uur werd het hem teveel en werd de zitting even onderbroken. Tijdens de bespreking van het dodelijke ongeluk, werd Yourrie door emoties overmand. Hij huilde nadat nabestaanden aan het woord waren geweest: “Als ik één moment in het leven had kunnen veranderen, dan was het wel dit moment. Ik ben er kapot van.”

De verdachte zat aanvankelijk de hele zitting op het puntje van zijn stoel, in burgerkleding, zijn armen over elkaar. Gespannen, maar aanvankelijk ook zijn oren gespitst om de rechter van repliek te dienen als die iets zei wat volgens hem niet klopte. Naarmate de behandeling vorderde, gingen zijn schouders steeds meer hangen.

Yourrie werd op 2 augustus voor de eerste keer aangehouden. Die nacht was het uit de hand gelopen toen zijn vriendin, die bij hem was, zich opwond over een telefoontje dat hij had gekregen. Yourrie: “Ze werd hysterisch en wilde uit het raam springen om een eind aan haar leven te maken. Dat heb ik willen voorkomen.” Hij erkent dat ie daarna ‘wat geweld’ heeft gebruikt, maar ontkent dat hij haar heeft geslagen of gedwongen in zijn huis te blijven. Volgens zijn vriendin heeft ze over het hele lichaam klappen gekregen wat door medisch onderzoek wordt bevestigd.

Nadat de vrouw de bovenwoning had verlaten, werd Yourrie opgepakt. Bij de arrestatie waren ongeveer twintig agenten en marechaussees betrokken. Yourrie vertelde dat hij in die periode ‘nooit compleet nuchter’ was. Hij kon alcohol, amfetamine, ghb en andere verdovende middelen niet laten staan. Ook zijn vriendin gebruikte veel drugs.

Op 8 augustus mocht de militair de gevangenis alweer verlaten, onder meer op voorwaarde dat hij geen alcohol of drugs zou gebruiken. Twee dagen later reed hij met zijn auto in het Limburgse Weert onder invloed een fietser van 83 dood. Het slachtoffer werd met een snelheid van bijna 105 kilometer geschept en tientallen meters meegesleurd. Zijn helm werd van het hoofd geslingerd en de fiets werd op anderhalve meter hoogte in een boom teruggevonden. “Op 10 augustus is voor mij de verkeerde man gestorven”, werd tijdens een slachtofferverklaring gezegd.