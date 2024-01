Woningcorporatie krijgt maar een fractie terug van gestolen miljoenen

Bij woningbouwvereniging Laurentius in Breda verdwenen tientallen miljoenen. Het bedrijf wilde 45 miljoen van de verantwoordelijke ex-directeur en ex-commissarissen, maar die hoeven niets daarvan te betalen. Laurentius krijgt alleen een verzekeringsuitkering. Gedupeerde huurders moesten het doen met een tegoedbon. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

In mei 2012 kwam naar buiten dat Laurentius voor tientallen miljoenen is opgelicht door de voormalige directeur. Dit had grote gevolgen voor de toen 8500 huurders, omdat er ineens veel minder geld was voor onderhoud, reparaties en het energiezuiniger maken van de huurwoningen. Het landelijke Waarborgfonds Sociale Woningbouw moest met 50 miljoen euro bijspringen om Laurentius te redden.

Gesjoemel

Hoofdpersoon in het schandaal was de toenmalig directeur, Walter Vermeulen. Tussen 2004 en 2012 zou hij voor miljoenen hebben gesjoemeld. In 2012 werd Vermeulen opgepakt bij een inval door de FIOD. Er werd onder meer 700.000 euro aan contanten gevonden in een koffer bij zijn broer thuis.

In het huis van directeur Vermeulen zelf werd 7000 euro contant gevonden in een envelop achter de cv-ketel. In februari 2018 veroordeelde de rechtbank in Breda hem tot 2,5 jaar cel. In het vonnis stond dat Vermeulen de woonstichting voor minstens 2,1 miljoen euro had opgelicht.

Miljoenenclaim

Laurentius begint in december 2019 een rechtszaak om de schade te verhalen op de voormalige directeur Vermeulen en de commissarissen. De woonstichting diende bij de oud-directeur een claim in van 3,7 miljoen euro. Ook enkele oud-leden van de Raad van Commissarissen werden aangeklaagd omdat ze niet goed hadden opgelet. Van hen eiste Laurentius 41,6 miljoen euro.

Deze rechtszaak eindigde in een schikking. Daarna liet Laurentius weten dat ze afziet van verdere schadeclaims tegen de vertrokken directeur en commissarissen. Ook mochten details van de schikking en de hoogte van het bedrag niet in de openbaarheid komen. Dat werd duidelijk toen Omroep Brabant in augustus vorig jaar om opheldering vroeg. De woonstichting liet toen weten dat ze 'geen verantwoording aflegt aan de media'.

25.000 euro verzekeringsgeld

Daarna vroeg Omroep Brabant de Autoriteit Woningcorporaties om informatie over de schikking. Uit stukken van deze toezichthouder blijkt dat Laurentius alleen een uitkering van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid kreeg. Van de directeur en commissarissen zelf krijgt Laurentius helemaal niets. Wie de premie voor die verzekering betaalde is niet duidelijk: de woonstichting of de directeur en commissarissen zelf.

Hoeveel de verzekering uitkeerde is ook onduidelijk. In het jaarverslag van Laurentius over 2022 staat één inkomstenpost die over de schikking kan gaan: een verzekeringsuitkering van 254.000 euro. Er is niets wat erop wijst dat Laurentius meer geld heeft overgehouden aan de schikking.

Tegoedbon

Laurentius wil dat niet bevestigen: “Dit is een aanname van Omroep Brabant. Wij melden niets over de getroffen regeling omdat dit zo afgesproken is met alle partijen. Sinds 2020 zijn we een gezond bedrijf. We kijken niet meer terug, maar vooruit”, stelt de woningbouwvereniging.

In de stukken van de Autoriteit Woningcorporaties valt op dat Laurentius na de schikking vooral bang was hoe de schikking over zou komen op de buitenwereld. Laurentius vindt het vooral ‘van groot belang het controle houdt op de communicatie'. “Wellicht is dit te combineren met een pr-gebaar naar de huurders, zoals bijvoorbeeld een energietegoedbon.”

Hoger beroep

De gevallen directeur Vermeulen ging in hoger beroep tegen zijn celstraf. Het gerechtshof in Den Bosch verlaagde zijn straf naar 20 maanden. Later stapte hij naar de Hoge Raad, die de zaak terugverwees naar het gerechtshof. Deze zaak dient in april van dit jaar.

Sinds zijn arrestatie in 2012, heeft Vermeulen geen betaalde baan gehad. Hij heeft één maand in voorarrest vastgezeten. De rest van zijn straf hoeft hij pas uit te zitten nadat er een definitieve uitspraak is van het gerechtshof.

In een reactie zegt Walter Vermeulen: “Mijn dossier telt ongeveer 18.000 pagina’s. En uw artikel driehonderd woorden. U zit op een aantal fronten helemaal mis”, zegt de voor fraude veroordeelde ex-directeur. Hij vertelt dat hij verder niets mag zeggen over de feiten die we hem hebben voorgelegd, omdat bij de schikking als voorwaarde werd gesteld. “Daar heb ik mee moeten instemmen.”

