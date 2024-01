Zoran en Anastasia zijn de mooiste alpaca's van het land: 'Ze hebben alles'

De alpaca's van Rogier en Eveline van Bree in Heeze zijn niet zomaar alpaca's: ze zijn de mooiste van Nederland. Voor mannetje Zoran is het zelfs de vierde keer op rij dat hij 'Grand Champion' is geworden. Zijn zusje Anastasia werd bij de merries verkozen tot de mooiste en is reservekampioen na broer Zoran. "Nee, ze spugen nooit."

De familie Van Bree houdt al sinds 2008 alpaca's, ook wel berglama's genoemd. "We hadden een stuk weiland en dachten na over welke dieren we hier wilden hebben. Roger was aan het rondkijken en toen zijn het alpaca's geworden", zegt Eveline. "Een jaar later kregen we de eerste veulens en dat vonden we zo leuk, die jonge dieren in de wei. Vanaf toen zijn het er alleen maar meer geworden." Nu hebben ze zo'n vijftien alpaca's. Alpaca's komen van oorsprong uit Zuid-Amerika. Daar worden de dieren al honderden jaren gebruikt voor hun wol, vlees, huid en mest. Het zijn vaak rustige en sterke kuddedieren. Door hun lange wimpers, lange poten en zachte wol, hebben ze een hoge aaibaarheidsfactor.

"Zoran heeft eigenlijk alles."

Afgelopen weekend was de internationale Alpacashow in het Groningse Tolbert, waar Zoran werd uitgeroepen tot Grand Champion. Maar wat maakt Zoran, de witte alpaca, dan zo speciaal? "Hij heeft eigenlijk alles: een stevige bouw, zijn poten staan goed recht, een goed gebit en hij heeft superfijne, zachte wol met en goede dichtheid. Een topvacht noemen ze dat. Zoran heeft 'het hele pakket' zoals de jury het noemde", vertelt Roger trots. De jury was de Amerikaan Wade Gease, ook wel 'The Alpaca Guy' genoemd en een beroemdheid in de wereld van de alpacafokkers. Voor Zoran is het voorlopig de laatste keer dat hij een prijs wint, want de familie Van Bree laat hem de volgende keer thuis. "We willen andere alpaca's ook een kans geven", zegt Roger. Zusje Anastasia mag nog wel door. Zij is speciaal omdat ze dezelfde bouw heeft als Zoran, maar geen witte maar een donkere vacht heeft, 'die toch heel fijn is'. Normaal is de regel: als de vacht donkerder wordt, wordt de wol minder fijn en minder zacht, maakt Roger duidelijk. "Anastasia heeft dezelfde bouw en ook dezelfde zachte wol als Zoran, dat maakt haar bijzonder."

"We trainen ze erop, zodat ze wennen aan de aanrakingen van de jury."

De jury let dus op wol en bouw en bij de hengsten wordt ook het scrotum bekeken en bevoeld. Hoe is dat voor de dieren? "We trainen ze erop, zodat ze wennen aan die aanrakingen. Ze hebben er ook geen last van en zijn altijd rustig", zegt Roger. Alhoewel lama's bekend staan om hun gespuug, is dat bij een wedstrijd nooit voorgekomen. "Nee, en bovendien kan zo'n jury wel wat hebben."