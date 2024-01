Schaatsen in je achtertuin: ook deze Brabanders legden zelf een ijsbaan aan

Met een beetje inzet, kon je de afgelopen dagen bijna overal schaatsen (foto's: Priscilla van der Sanden / Nancy Sterrenberg). Ook José Kompels genoot van de schaatsbaan in de Haagse Beemden. Deze schaatsbaan maakte Diana Wintermans uit Oosterhout voor haar kleindochter (foto: Diana Wintermans). 'Wij doen dit al jaren, mijn pleegkinderen genieten er heel erg van.' (Foto: Patua Kapitein). Deze foto werd gemaakt op camping slot Cranendonk (foto: Ilona Meijers). Volgende 1/5 Met een beetje inzet, kon je de afgelopen dagen bijna overal schaatsen (foto's: Priscilla van der Sanden / Nancy Sterrenberg).

Dat je voor een mooie schaatstocht niet per se ver de deur uit hoeft, zagen we donderdag al aan de foto's van de familie Groen uit Rosmalen. Hun kinderen hebben deze week een eigen ijsvloer ter beschikking, gewoon in de achtertuin. Maar daarin zijn ze niet uniek. Ook deze Brabanders zorgen voor hun eigen schaatsplezier.

Een volgelopen tuin in Zundert zorgt voor veel schaatspret (foto: Nathalie Lonij).

Bij Nathalie Lonij uit Zundert is de schaatsbaan naast het huis een geluk bij een ongeluk. Haar tuin liep door de hevige regenval van de afgelopen periode onder water. Een drassige boel, tót die laag water deze week bevroor. "Elke dag controleerden we of het ijs al dik genoeg was. Woensdag was het zover. Vriendinnetjes uitgenodigd, warme chocomelk met slagroom, marshmallows en een kampvuurtje erbij. Het was een geweldige middag, echt onvergetelijk."

Eerst een zwembad, nu een schaatsbaan (foto: Nancy Sterreberg).

In de Bredase wijk Haagse Beemden waren het een stel enthousiaste vaders die een strakke ijsbaan fabriceerden. "De afgelopen weken werden ze door veel mensen uitgelachen", vertelt Nancy Sterrenberg. "Het leek lange tijd meer op een zwembad. Maar deze week lukte het dan toch. En hoe?! Kinderen uit de hele wijk hebben uren kunnen schaatsen. Er werd zelfs warme chocolademelk en glühwein geschonken en in de avond konden we onze handen verwarmen bij een vuurkorf. Eén groot feest."

Schaatsbaantje in de achtertuin (foto: Priscilla van der Sanden).

Ook Priscilla van der Sanden uit Tilburg hoefde de afgelopen dagen alleen even de deur uit te stappen voor ijspret. "Ons zoontje is bijna vier en kan sinds kort schaatsen. Hij vond het laatst zo leuk op de schaatsbaan, dat we besloten er een voor hem te bouwen in de tuin. Vol trots liet hij hem aan iedereen zien. Nu is het een beetje balen, omdat de baan al voor een groot deel is ontdooid. Maar we laten hem nog de hele winter staan, want het gaat vast nog een keer vriezen."