Stinkende beek voldoet aan alle eisen: 'Mogelijk misselijk door geur'

Het onderzoek naar de Zandleij, een beek tussen Tilburg en Cromvoirt bij Vught is klaar. Waterschap De Dommel meldt dat uit metingen blijkt dat een medewerker van het waterschap en een aannemer niet ziek zijn geworden van het vuile water. De medewerkers voelden zich vorig jaar niet lekker toen ze de oevers van de Zandleij aan het maaien waren. Volgens het waterschap komt dat mogelijk door de stank.

Het waterschap sloot eerder niet uit dat medicijnresten in het water voor de klachten zorgden. Het water in de Zandleij is al jaren donkerbruin en stinkt. In droge periodes bestaat het water grotendeels uit gezuiverd riool- en afvalwater uit de waterzuiveringsinstallatie in Tilburg. Het lukt daar nooit om alle medicijnresten en chemische stoffen uit dat water te halen.

Dieseldamp

Uit onderzoek blijkt nu dus dat het vieze water niet de oorzaak van de klachten van de maaiers was. "Uit het onderzoek blijkt dat alle meetbare stoffen in de lucht ver onder de hoeveelheid zitten waarin je acht uur per dag mag werken", aldus het waterschap. Ook in het water zijn geen stoffen gevonden die de gezondheidsklachten hebben veroorzaakt. Ook het bacterieel en virusonderzoek vond geen oorzaak.

Het waterschap wil na het onderzoek maaiboten op diesel wel versneld vervangen. "De dieseldamp zat ook ver onder de norm die per dag is toegestaan. Al is dit voor ons wel reden om versneld over te stappen op elektrische maaiboten", zegt een woordvoerder.

'Geurbeleving is persoonlijk'

Hoe werden de twee dan ziek? Volgens het waterschap komt dat mogelijk door de stank van het water. "Het water voldoet aan de normen, maar is niet schoon. Het water heeft een geur die hoort bij schoongemaakt afvalwater." En daar reageert iedereen anders op: "Geurbeleving is heel persoonlijk. Waar de een misselijk wordt, heeft de ander er helemaal geen last van."

De werkzaamheden rond de Zandleij kunnen weer doorgaan. Er wordt ook gewerkt aan een betere manier om het water te filteren, waardoor de kleur en geur weer normaal worden.

