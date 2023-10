Jo (73) woont aan stinkende beek: 'Vroeger heb ik hier nog gezwommen'

Het water in de Zandleij bij Cromvoirt is vies en stinkt. Eerder dit jaar voelden mensen die op een bootje het gras aan de oever maaiden zich opeens niet lekker, mogelijk door de chemicaliën in het water, zo meldde Omroep Brabant woensdag. De 73-jarige Jo van Balkom woont al zijn hele leven aan de beek: "Ik vertrouw het al jaren niet."

De beek zit vol afvalwater en het lukt niet daar alle medicijnresten en chemische stoffen uit te filteren. Omwonenden wordt daarom aangeraden niet met het water in aanraking te komen, hetzelfde geldt voor dieren. De oever wordt sinds kort gemaaid vanaf de kant, medewerkers zitten in een afgesloten cabine.

Waterschap De Dommel doet onderzoek naar de oorzaak waardoor de medewerkers zich niet lekker voelden. Maar dat de waterkwaliteit in de Zandleij te wensen overlaat is geen geheim.

Jo van Balkom heeft een biologische boerderij aan de Zandleij en woont al zijn hele leven aan de beek. In al die jaren is er veel veranderd. "Vroeger gingen we vaak zwemmen in de Zandleij, en palingen vangen. Die aten we ook gewoon op, het hoorde bij de jeugd uit de buurt in die tijd", zo vertelt hij.

Zwemmen in de Zandleij zou hij nu, ook zonder waarschuwing van het waterschap, niet meer doen. Het water is zwartbruin van kleur, stinkt verschrikkelijk en er groeien nog maar weinig planten in de beek. "De tijd van zwemmen is al even achter de rug. Ik maak me zorgen, ik vertrouw het al jaren niet. En de laatste tijd is het zeker niet beter geworden."