Monsteretappe zet Dakar Rally op zijn kop: 'Leek wel een kerkhof onderweg'

Nog nooit was een etappe zo zwaar in de Dakar Rally. De coureurs kwamen vrijdagavond uitgeput binnen, als ze al binnenkwamen. Het is een waar slagveld waarin vooral de Brabantse truckers uren achterstand hebben opgelopen in het klassement. Verder zijn we deze Bivak Brabant Dakar op bezoek bij Martijn van den Broek die in de voorbereiding hard aan de slag ging met een personal trainer.

