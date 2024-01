Familie Yoran is dankbaar voor vele mensen die helpen zoeken: 'Kippenvel'

Een nachtmerrie en een rollercoaster. Zo omschrijft de familie van de 16-jarige Yoran Krol de wekenlange onzekerheid die ze moesten doorstaan. "We hopen hem nog steeds te vinden."

Een havo-scholier met veel vrienden en een baan bij de lokale supermarkt. Dat is hoe Yorans tante hem kent. Zij en haar familie zitten sinds vorige maand 'in een nachtmerrie en een rollercoaster'. "Het is alles wat je nooit hoopt", vertelt ze daarover.

Emotioneel

In het dorp is zaterdag enorm veel belangstelling om naar Yoran te zoeken. "Hartverwarmend", noemt burgemeester Egbert Lichtenberg dat. "Het laat zien hoe betrokken de gemeenschap is. Veel mensen die denken: er is een kind vermist, ik ga zoeken. En dat vind ik mooi."

Voor de familie van Yoran is het natuurlijk een dubbel gevoel dat er zoveel mensen kwamen opdagen. Zijn tante is er stil van. "Ik sta hier ook echt met kippenvel."

Ze vertelt dat vrijwilligers uit het hele land zijn gekomen. "Ook mensen die Yoran of de familie niet kennen, dat doet ons heel veel." Geëmotioneerd kijkt ze naar de lange rij mensen: "Ik wil iedereen heel erg bedanken die meedoet."

De hoop is dat er snel een einde aan de onzekerheid komt. Vrijdagmiddag werd de jas van Yoran in het water gevonden. Aangezien er ook in het water wordt gezocht, is de familie voorbereid op het ergste. "Daar hielden we vanaf het begin al rekening mee. Dat is moeilijk, ja. Maar we hopen hem te vinden. Je wil toch iemand thuisbrengen."

