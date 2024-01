Grote saamhorigheid bij zoektocht naar Yoran: 'Doen het voor zijn ouders'

Het was onverwacht heel erg druk vandaag in Sleeuwijk met mensen die meehielpen zoeken naar de vermiste Yoran. Er kwamen ongeveer 1500 mensen waar er 300 werden verwacht. Velen hebben zelf kinderen of kennen de jongen van 16 van gezicht. Iedereen kan zich heel goed verplaatsen in zijn ouders. "Ook als ik hem niet kende was ik ook gaan zoeken", zegt een moeder die meezoekt.

Sami Kappé Geschreven door

De meeste aanwezigen zeggen het voor de ouders van Yoran te willen doen. "Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Je wil ze graag duidelijkheid geven", vertelt Arco van Houwelingen uit Hardinxveld-Giessendam. Vrijwilligster Wilma Luyben, die met een groep naar Dordrecht is gestuurd, stelt hoopvol te blijven "Je wil zijn ouders laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Ik herken zijn gezicht van de Albert Heijn in Sleeuwijk. Maar ook al kende ik hem niet, dan zou ik toch ook zoeken?"

Na dagen het nieuws te hebben gevolgd, vinden velen het dus fijn iets te kunnen doen. "Het gaat ons allemaal aan", zegt Bettina, die in de rij staat om te horen waar ze mag zoeken. "Ik heb twee kinderen. Dus ik vind het niet meer dan logisch om hier te staan." De mensenmassa maakte haar al emotioneel toen ze aankwam rijden. "Dat je honderden mensen hierheen ziet lopen, terwijl de reden zo verdrietig is. Dat maakt het heel dubbel." Wat maakt het dat mensen uit de buurt zich zo geroepen voelen? Een moeder die al heeft gezocht geeft aan dat haar dochter Yoran kent. "Daarom ben ik hier. Als het mijn kind was wilde ik ook dat mensen me hielpen." De hoge opkomst verraste haar niet, Sleeuwijk zit tussen veel dorpen. Het is een hechte gemeenschap.

Volgens haar vriendin leeft de vermissing van Yoran hier. "Al laat je de hond uit aan de andere kant van de rivier, dan denk je aan hem." Ze zegt te bidden dat hij gevonden wordt. "En we hopen dat zijn ouders zich gesteund voelen. Iedereen leeft met ze mee. We hopen dat ze veel kracht van God krijgen om dit te dragen."

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision