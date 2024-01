Sneeuwvlokken vallen in Brabant, waarschuwing voor gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladheid door de bevriezing van natte weggedeelten en door winterse neerslag. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor het zuidoosten van het land voor zondagavond en heel de maandag. In Brabant valt plaatselijk één tot drie centimeter sneeuw. Op sommige plekken zelfs wat meer.

Zondag kwam er steeds koudere lucht de provincie binnen. In de middag en in de avond is er dan ook op verschillende plekken in Brabant al sneeuw gevallen. Zoals in Nuenen, Oisterwijk en Eindhoven.

Code geel wordt afgegeven om mensen er alert op te maken er een grote kans is dat het glad kan zijn. Dat komt door winterse buiten en het bevriezen van natte wegen. Code geel geldt vanaf 22.00 uur zondagavond, tot in de nacht van maandag op dinsdag. Ook maandag overdag moeten weggebruikers dus rekening houden met gladde wegen.

Op verschillende plaatsen in de provincie zijn strooiwagens zondag de weg opgegaan. Op plaatsen waar niet gestrooid is, is het extra oppassen geblazen.

