Historische prestatie van PSV: 'Maar wij waren niet bezig met records'

PSV is bezig aan een historische sportprestatie. Nog één keer winnen en er is geen club in Nederland die vaker achter elkaar won vanaf de seizoenstart. Nou ja, soort van. Want ook het vorige record, dat het huidige PSV nu evenaart, is in handen van de Eindhovense club. En wel van het PSV in het seizoen 87/88. “Wat wij toen deden was veel moeilijker”, vindt clubicoon Willy van de Kerkhof.

Van de Kerkhof kan het weten. De oud-international speelde destijds in dat team. “Begrijp mij niet verkeerd,” zegt Willy zondagmiddag. “Het is zeer knap wat het huidige PSV doet. En natuurlijk is het leuk dat mijn eigen club dit record nu evenaart. Maar wat wij in 87/88 deden, was wel moeilijker", vindt hij.

De ploeg van trainer Peter Bosz won zaterdagavond zijn zeventiende wedstrijd op een rij sinds het begin van het Eredivisieseizoen. Het team heeft dus nog geen competitiepunt verspeelt. En dat is dus een evenaring van het record van PSV in het successeizoen van 1988. Aankomend weekend kan de club bij winst op FC Utrecht het 35 jaar oude record voorgoed uit de boeken schieten.

Meer tegenstand

Toch is de sportprestatie niet te vergelijken met de situatie in 1988, meent Willy. "In onze tijd was er meer tegenstand, vooral omdat er toen meer internationals in Nederland speelden. In de huidige competitie zitten bovendien zeven of acht ploegen die niet Eredivisie-waardig zijn. Dat kun je niet met toen vergelijken.”

Oud-PSV'er Berry van Aerle geeft toe dat hij zich het vorige record met de Eindhovense club eigenlijk niet meer goed herinnerde. "In die tijd stonden we als team niet stil bij records. We probeerden gewoon zo veel mogelijk wedstrijden te winnen", zegt Berry nuchter, die na zijn carrière als voetbalscout aan de slag ging.

De oud-verdediger zag 'zijn' PSV in het Phillips Stadion zaterdagavond een makkelijke overwinning boeken, maar waarschuwt de ploeg voor gemakzucht. "Ze moeten op het scherpst van de snede blijven spelen om het record te verbreken. Zo slecht spelen als in het laatste kwartier tegen Excelsior, mag niet. Maar records zijn er om gebroken te worden dus van mij mogen ze alle 34 wedstrijden winnen!", zegt Berry.

Record verbreken

Dat PSV het clubrecord aankomende zondag gaat verbreken, staat volgens Willy vast. “PSV in deze vorm is bijna onverslaanbaar. Daarna moet het ook wel lukken om het record naar 22 of 23 wedstrijden te tillen. Je hebt namelijk niet zo’n heel lastig programma na de uitwedstrijd tegen Utrecht", weet hij.

Het blijft een knappe sportprestatie, erkent het clubicoon: “Je moet iedere wedstrijd scherp zijn. Dat is een ontzettende uitdaging, maar het is het waard. Als er een nieuw record komt, wens ik die huidige selectie de komende 35 jaar, of langer, net zo veel plezier als wij hebben gehad", sluit hij lachend af.

