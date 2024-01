Crash betekent einde Dakar William de Groot: 'Heb operatie aan hand nodig'

De marathonetappe van donderdag en vrijdag galmt nog hard na in het deelnemersveld van de Dakar Rally. William de Groot sloeg met zijn truck over de kop en dat betekende het einde van de wedstrijd voor hem. Niet alleen zijn truck liep flinke schade op, ook De Groot zelf kwam niet ongeschonden uit de strijd. Hij is gewond aan zijn hand en moet geopereerd worden. Anja van Loon zit nog wel in de rally, al had dat maar heel weinig gescheeld en dat had niet eens te maken met het kantelen van haar vrachtwagen. Janus van Kasteren bleef wel op vier wielen deze achtste rallydag, maar verloor weer tijd en lijkt een eindoverwinning te kunnen vergeten.

