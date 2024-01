Hond met muilkorf achtergelaten aan paal: ‘Blafte al uren aan een stuk'

De dierenambulance heeft zondagnacht in Den Bosch een hond gevonden die was vastgebonden aan een paal. De hond, een zwarte herder, was achtergelaten bij een appartementencomplex aan de Zuid-Willemsvaart. Ondanks dat hij was gemuilkorfd, zou het dier urenlang in de kou hebben staan blaffen. “Heel verdrietig”, zegt Rens van Lieshout van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

Eenmaal onderweg naar het asiel werd het dier wat rustiger. “Eerst was hij heel agressief naar ons, maar onderweg naar het asiel zagen we al snel dat het een liefje beestje was. Hij had waarschijnlijk in de gaten dat hij geholpen werd en was gewoon bang.”

Toen de vrijwilligers van de dierenambulance rond één uur ’s nachts de hond zagen, was de herder angstig en agressief. “Hij had een muilkorf om die eigenlijk te klein was en zijn bek behoorlijk afknelde”, vertelt Van Lieshout. “En zijn riem zat om een paal gedraaid. Dat had die hond niet zelf gedaan. Het dier was duidelijk door iemand zo vastgelegd.”

De bewoners hoorden geblaf en zagen even later dat de herder langs het water aan een paal vastgebonden zat. “Ze zeiden dat de hond daar al sinds acht uur ’s avonds zat”, zegt Van Lieshout. “Dat is heel verdrietig en heel bijzonder."

De hond is naar Dierenthuis ’s-Hertogenbosch gebracht. Daar is zijn muilkorf afgedaan, maar volgens een woordvoerder van het asiel is de hond een dag later erg agressief. "Het is op dit moment geen lieverdje, maar dat kan ook te maken hebben met stress die hij door het asiel krijgt", zegt de woordvoerder. "Hij krijgt eten en drinken, maar we kunnen er niet bij. We kunnen hem alleen op een veld sluizen."

Na onderzoek is bij de hond een chip gevonden. Maar die leidt niet naar de eigenaar. Het dier blijkt niet geregistreerd. Dat gebeurt vaker, omdat eigenaren zelf de registratie moeten regelen zodra de hond gechipt is. “We onderzoeken nog of de hond via de fokker is geregistreerd. Op die manier kunnen we misschien alsnog achterhalen of de hond moedwillig is achtergelaten."

De politie heeft ook de Zuid-Willemsvaart nog afgezocht, omdat de eigenaar mogelijk in het water terecht is gekomen. “We houden alle scenario’s open", besluit Van Lieshout.

