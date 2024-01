Brandstichters met molotovcocktails slaan twee keer toe in Nuland

Een huis aan de Akkerpolei in Nuland en een aantal geparkeerde auto's waren in september twee keer het doelwit van brandstichting. Dat gebeurde op twee verschillende dagen, telkens met molotovcocktails. Zowel de eerste als de tweede keer zijn de daders vastgelegd op bewakingsbeelden. Bureau Brabant deelt de beelden in de hoop dat de daders worden herkend.

Op de beelden is te zien dat op vrijdag 1 september rond drie uur 's nachts een auto via de Schotsheuvel richting de plek aan de Akkerpolei reed. In de auto zaten volgens de politie twee of drie daders.

Even later kwamen twee in het zwart geklede mannen in de richting van het huis lopen. Beide mannen hadden een molotovcocktail vast. Een van de daders gooide de molotovcocktail tegen de gevel van een van de huizen. Die vatte geen vlam. Dat is maar goed ook. In het huis waren op dat moment vier volwassenen en een pasgeboren baby.

Molotovcocktail onder auto

De tweede dader gooide zijn molotovcocktail tegen een witte auto. De cocktail stuiterde vervolgens een tuin in. Met gevaar voor eigen leven pakte hij de cocktail op om die opnieuw onder een geparkeerde witte auto te gooien. Daarna nemen ze de benen.

Drie weken later, op 26 september, was het opnieuw raak aan de Akkerpolei. Een motorrijder kwam rond drie 's nachts uit dezelfde richting als bij de eerste brandstichting naar het huis gereden. De motorrijder parkeerde zijn motor uit het zicht en ging te voet verder. Daarna gooide hij iets brandends onder drie auto's. Een van de auto's vliegt bijna in brand. Daarna ging hij er als een haas weer vandoor.

De politie is op zoek naar de dader(s). Herken je ze?