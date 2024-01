Van Kasteren zet eindoverwinning Dakar definitief uit zijn hoofd

Janus van Kasteren heeft de eindoverwinning in de Dakar Rally bij de vrachtwagens definitief uit zijn hoofd gezet. De Veldhovenaar gaat landegenoot en voormalig teamgenoot Mitchel van den Brink helpen. Die won maandag de achtste etappe in de rally en staat nu tweede in het klassement, op een kleine twee uur verwijderd van leider Martin Macek uit Tsjechië. Van Kasteren gaat hem helpen, omdat hij wil dat de titel in Nederland blijft. Paul Spierings en Jan-Pieter van der Stelt willen vooral een probleemloze dag, zodat ze hun ware snelheid met de buggy kunnen laten zien, terwijl Anja van Loon haar goede ritme terug wil vinden.

Ronald Strater & Yannick Wezenbeek Geschreven door