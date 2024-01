Inbreker opgepakt nadat Wil-Jan achtervolging inzet: ‘Hij brak een been'

Wil-Jan Jonkers is de held van Nuenen. Toen een inbreker het maandagavond gemunt had op een huis in de wijk, twijfelde hij geen moment en ging hij erachteraan. Na een achtervolging samen met wat andere buren en slim speurwerk in de sneeuw konden ze de politie uiteindelijk naar de inbreker leiden.

Het gebeurde allemaal rond half elf ’s avonds. “Wij stonden in de tuin een sigaretje te roken en hoorden glasgerinkel”, vertelt Wil-Jan. “Dus ik ging kijken of m’n buurman toevallig aan het verbouwen was. Dat was niet het geval en toen zagen we een inbreker twee deuren verder een raam in slaan.”

De inbreker stond in de dakgoot voor een dakkapel toen de bewoners hem in het vizier kregen. Wil-Jan twijfelde geen moment en riep naar de inbreker. “Op dat moment keek hij me aan en wachtte hij af of ik voor of achterom zou gaan”, zegt Wil-Jan. “Ik koos voor achterom via de garage en toen sprong hij van het dak af.”

De man kwam in de voortuin terecht, waar een andere buurman hem al stond op te wachten. De man kon hem ontwijken en zette het op een lopen. De buurtbewoners zetten de achtervolging in en zaten hem op de hielen. “Maar uiteindelijk zijn we hem toch kwijtgeraakt in de wijk”, zegt Wil-Jan.