Oud-wereldkampioene kickboksen mishandelt ambtenaren in gemeentehuis

Een 27-jarige oud-wereldkampioene kickboksen uit Schijndel heeft twee ambtenaren van de gemeente Meierijstad mishandeld. Dat gebeurde op 1 november vorig jaar in het gemeentehuis in Veghel. Een ambtenaar liep zware verwondingen op, onder meer een zware hersenschudding, gekneusde kaak en een snee in haar gezicht. "Ze kreeg in bokshouding vuistslagen", schetst een ambtenaar.

De oud-wereldkampioene verscheen dinsdag voor de politierechter in Den Bosch. Die gaf haar een werkstraf van 150 uur vanwege een poging tot zware mishandeling. Daarnaast moet ze een schadevergoeding van 2000 euro betalen. En als ze nog eens in de fout gaat, moet ze twee maanden de gevangenis in. De officier van justitie eiste een taakstraf van 150 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. "Dat is een milde eis", zei de rechter.

“Ineens krijg ik een klap op mijn wang en achterhoofd.”

De vrouw had een afspraak bij de gemeente vanwege haar bijstandsuitkering. Er zou sprake zijn van fraude waardoor de uitkering gestopt kon worden en er geld terugbetaald zou moeten worden. “Vooraf hadden we al meerdere keren aan de telefoon ruzie gehad”, vertelt de Schijndelse in de rechtbank. Ook tijdens het gesprek op het gemeentehuis ontstaat er steeds meer spanning, schets de 27-jarige vrouw. “Ze waren beiden tegen mij aan het praten, ik wist niet meer op wie ik moest antwoorden.” Een van de ambtenaren is sociaal rechercheur bij de gemeente Meierijstad. “Ineens krijg ik een klap op mijn wang en achterhoofd”, verklaarde het slachtoffer bij de politie. “Het wordt licht in mijn hoofd en ik druk op de paniekknop." De ambtenaar valt bewusteloos onder het bureau op de grond.

"Ineens vliegt er koffie over het bureau."

De andere ambtenaar heeft het net als de verdachte over een grimmig gesprek. “Ik gaf aan wat de mogelijke gevolgen waren. Dat de uitkering kon worden gestopt en dat er dan geld terugbetaald moest worden. Ineens vliegt er koffie over het bureau en wordt mijn collega aangevallen, ze krijgt in bokshouding vuistslagen.” De ambtenaar probeert haar collega te beschermen en krijgt ook klappen. In het ziekenhuis blijkt de sociaal rechercheur een zware hersenschudding, een gekneusde kaak en een snee in het gezicht te hebben opgelopen. Ook de bril van de ambtenaar is kapot door de mishandeling. Twee en een halve maand later kan ze nog altijd niet werken of sporten vanwege pijn in het hele lichaam en angsten.

"Ineens krijg ik een vinger in mijn gezicht."

Volgens de oud-wereldkampioene is het verhaal net wat anders, zo begon de sociaal recheurcheur naar haar te wijzen. “Ik heb gevraagd om daarmee te stoppen. Ze stopt niet en ineens krijg ik een vinger in mijn gezicht. En toen sloeg ik haar hand weg." De vrouw verklaart dat de twee medewerkers op haar af kwamen en dat ze een trap kreeg. Er ontstaat een worsteling omdat de armen van de verdachte en de ambtenaar in elkaar zaten. Volgens de 27-jarige vrouw was het chaos en weet ze niet alles meer. Haar advocaat spreekt van noodweer.

"Was er anders gehandeld wanneer er een wethouder of burgermeester was mishandeld?”