Laatste 20 hanen uit park naast verzorgingshuis gered van de slacht

Van de ongeveer 140 hanen en hennen die in Sint Willebrord voor overlast zorgden, zijn er inmiddels ruim honderd gevangen en gedood. Datzelfde lot leek ook de resterende beesten te wachten, maar die blijven in leven dankzij zes dierenorganisaties. “De gemeente mag gedumpte huisdieren helemaal niet vermoorden. Ze moeten juist goede opvang regelen.” Dat wilden we wel, maar het mocht niet, zegt de gemeente.

De gedumpte kippen en hanen in het Processiepark zorgden voor flink wat overlast bij omwonenden. Bewoners van het nabijgelegen woonzorgcentrum Heidestede vertelden dat ze met gezondheidsklachten kampten, doordat ze wakker lagen van het nachtelijk gekraai van de tientallen hanen. Na een handtekeningenactie en herhaaldelijk actievoeren, ging de gemeente uiteindelijk overstag en besloot ze de hanen te laten vangen. Vorige week werden ruim honderd hanen en kippen door Arie den Hertog en zijn zoon gevangen en geruimd. Dit tot opluchting van de bewoners van de Heistede.

Zes dierenorganisaties denken daar heel anders over. “Nee, dat ze bruut vermoord zouden worden, wisten we niet. Anders waren we wel eerder in actie gekomen”, zegt Sandra van de Werd namens de dierenwelzijn organisaties. Zij maakten bezwaar tegen de actie van de gemeente. Ook wilden ze naar de rechtbank stappen. Dat bleek niet meer nodig, omdat een jurist van de gemeente Rucphen aangaf dat er gestopt wordt met ruimen. Voor de resterende hanen en kippen zal naar een 'diervriendelijke oplossing' worden gezocht.

De gemeente Rucphen zegt dat het ‘met de rug tegen de muur' stond en dat het verhaal wat genuanceerder ligt. “Het is duurder en bovendien vinden wij dit ook niet leuk”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “We zochten naar een goede oplossing voor opvang, maar we werden teruggefloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.” De gemeente mocht de kippen en hanen niet ergens onderbrengen wegens de heersende vogelgriep. De dierenorganisaties willen een gesprek met de gemeente over wat er in de toekomst met gedumpte huisdieren moet gebeuren. “Mensen nemen vaak een kuikentje omdat het leuk is, maar de helft is haan, die worden vaak gedumpt, en kippen die geen eieren leggen ook”, aldus Van de Werd.

