PSV gaat bekerduel spelen met veldverwarming in hoogste stand

Gaat de voorspelde sneeuwval woensdagavond roet in het eten gooien bij de bekerwedstrijd tussen PSV en FC Twente? Het duel werd op 21 december vorig jaar afgelast vanwege de overvloedige regenval, maar volgens trainer Peter Bosz zal het niet weer opnieuw worden afgelast. "Met onze veldverwarming gaan we er gewoon vanuit dat we spelen." Er is bovendien door PSV een flink team samengesteld dat, als het nodig is, de sneeuw van het veld gaat halen.

In de competitie won PSV alles en in de achtste finale van de Champions League staan volgende maand wedstrijden tegen Borussia Dortmund op het programma. Ondanks het drukke schema wil PSV ook in het bekertoernooi vol gas geven. Bosz: "Wij als staf en de spelers willen alles winnen. Daar hoort ook de beker bij, we gaan er vol voor. Met FC Twente krijgen we een ploeg tegen die goed presteert, dat vind ik knap. Verder dan de wedstrijd van woensdag kijken we niet, ik heb altijd al gezegd dat we het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken." Zelf heeft de coach goede herinneringen aan het bekertoernooi. "Als speler van Feyenoord heb ik de beker drie keer gewonnen. Maar misschien is het halen van de bekerfinale met Heracles Almelo de mooiste herinnering, al verloren we toen van PSV. Het hele traject richting de finale was geweldig. In het buitenland heb ik ook meerdere bekerfinales meegemaakt, dus het ligt me wel."

Onder de lat bij PSV staat Joël Drommel, die dus tegen zijn oude club FC Twente gaat keepen. Verder gooit Bosz niet zijn hele team om zodat spelers rust krijgen. "We willen een ronde verder komen, dus we nemen het duel heel serieus. Met de staf gaan we kijken welke spelers het beste in actie kunnen komen."

De kans is groot dat Hirving Lozano zijn rentree in de selectie maakt. Vanwege een hamstringblessure lag hij er een tijdje uit, maar de Mexicaanse aanvaller traint al sinds het trainingskamp in de winterstop mee. "Hij is nog niet fit genoeg om te starten. Maar als hij volle bak mee kan trainen, pak ik hem erbij en is hij klaar voor speelminuten."

