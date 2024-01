Rob rijdt eindeloos om in zijn rolstoel door kapotte stationslift

Gek wordt Rob Gerritsen uit Breda van de almaar kapotte lift op het station in zijn woonplaats. Rob zit in een rolstoel en moet eindeloos omrijden. Hij vindt dat ProRail steken laat vallen door de vele uitval en de trage reparatie. "Ik heb geluk als ik in tien minuten op het perron kan komen."

Een groepje actievoerders kwam dinsdagmiddag naar het station in Breda om aandacht te vragen voor de kapotte stationslift. De organisator van de actie was de lokale afdeling van de SP. Die vindt dat eigenaar ProRail door de uitval en trage reparatie mensen uitsluit van het reizen met het openbaar vervoer.

Niet alleen mensen in een rolstoel zijn volgens Gerritsen de dupe. Ook ouders met een kinderwagen of ouderen met een rollator lopen tegen problemen aan. Gerritsen vindt dat het zo niet langer kan. "Het gaat om ongelofelijk veel mensen die hier last van hebben. Stel je voor dat je ergens op tijd moet zijn voor je werk. Dat gaat gewoon niet."

Gerritsen is een van de vaste liftgebruikers. Althans, áls hij het doet. "Een werkende lift is helaas zeldzaam", vertelt Gerritsen. "Met een kapotte lift heb ik geluk als ik in tien minuten op het perron kan komen. Ik moet om het stationsgebouw heen en een heuvel op. Ik ben dan nog sterk en fit. Voor mensen met mobiliteitsproblemen is die route niet te doen."

De lift is volgens ProRail op zijn vroegst in februari gerepareerd. Dat het niet eerder kan, heeft te maken met een kapot onderdeel dat niet op voorraad is en dus moest worden besteld. Als je het aan Gerritsen vraagt, is het onacceptabel dat mensen zo lang op een oplossing moeten wachten. "ProRail moet voor een alternatief zorgen als de lift kapot is. Dat ben je moreel verplicht naar je reizigers. We hebben in Nederland de mond vol van inclusiviteit, terwijl we van heel Europa het slechtste scoren als het gaat om toegankelijkheid."

