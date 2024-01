Dakarteams door elkaar gerammeld op maanlandschap: 'Echt alles doet zeer'

De Brabantse trucks kenden helaas weer geen beste dag in de Dakar Rally dinsdag. Janus van Kasteren zijn truck kan niet met de absolute top meekomen in het zand en daar baalt hij van. Hij had tijdens de negende etappe zelfs hulp nodig Michiel Becx en Vick Versteijnen. De buggy- en vrachtwagenteams trillen waarschijnlijk nog na van de zware etappe van Ha'il richting Al'Ula. Op de route werd zand afgewisseld met enorme rotspartijen en heel veel stenen.

Wachten op privacy instellingen...