112-nieuws: stroomstoring in Oisterwijk • A270 dicht na ongeluk

20.34

De A270 van Eindhoven naar Nuenen is dicht na een ongeluk met meerdere auto's. Een bestelbusje zou achterop een auto gebotst zijn die in de file stond. Beide voertuigen tolden en kwamen tegen de rijrichting in tot stilstand. Over het hele wegdek liggen brokstukken. De weg is dicht zodat de ravage kan worden opgeruimd. Niemand is gewond geraakt.