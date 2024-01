Buurtwachter Harm in Budel gelooft niet in spreidingswet: 'Heeft geen nut'

De kogel is officieel nog niet door de kerk: maar de spreidingswet komt vrijwel zeker door de Eerste Kamer. Met het aannemen van de wet moeten alle gemeenten asielzoekers op gaan vangen. Volgens buurtwachter Harm van Leuken uit Budel zal het voorlopig nog wel los lopen met de spreiding. "Het is nog geen halleluja."

Harm van Leuken (34) is een van de buurtwachten die bij het AZC in Budel een oogje in het zeil houden zodat de eventuele overlast niet uit de hand loopt. "Wat mij betreft kan de vlag nog niet uit", vertelt Harm in ochtendprogramma Wakker! "We zijn nu een halfjaar bezig en het aantal incidenten in Budel neemt af. We doen het dus niet voor niks. Het is niet zo dat ons werk door de spreidingswet ineens niet meer nodig is. Misschien gelooft onze burgemeester nog in sprookjes. Maar voordat er gespreid gaat worden zijn we sowieso in tijd al een eind verder."

Volgens de buurtwachter zal het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) asielzoekers gaan spreiden over het land. "Budel is een mooie grote locatie. De infrastructuur is helemaal ingericht om grote aantallen asielzoekers op te vangen. Geloof mij: het COA gaat voorlopig in Budel nog geen asielzoeker weghalen."

Toch had Harm liever gezien dat er was gesproken over een asielstop dan over een spreidingswet. "Ik denk dat dat veel harder nodig is. Zolang je de kraan open laat staan kun je dweilen totdat je een ons weegt. De wet heeft geen nut. Je moet aan de instroom werken. Pas als je daar stappen maakt, kan er gespreid gaan worden. Het besluit zal niet gelijk positieve gevolgen hebben voor Cranendonck. Het kan hooguit iets beter worden, maar het is zeker nog geen halleluja."

Of alle gemeenten zitten te wachten op asielzoekers, betwijfelt Harm. "Die zien wat er nu speelt in Budel en Ter Apel. Ze denken ook: niet binnen onze grenzen. Dat klinkt misschien egoïstisch. Maar Budel en Ter Apel kunnen niet alle overlast op zich nemen. Als buurtwachters zullen we nog wel een tijdje bezig zijn. We zijn er voor de veiligheid en de leefbaarheid van onze inwoners. Zolang het nodig is blijven we het doen."

